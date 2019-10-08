Mynet Trend

Fethi mümkün olmayan kale: Divriği Kalesi!

Serpil Hanoğlu Serpil Hanoğlu
SEYAHAT  | 08.10.2019 14:56 | Son Güncelleme

Malazgirt zaferinin ardında Anadolu’nun içlerine doğru ilerleyen Türk askerlerinin kullandığı ilk kale olan Divriği kalesi geçmişte olduğu gibi bugün de önemini koruyor. Tarih kayıtlarında 'Fethi mümkün olmayan kale' olarak bahsedilen Divriği kalesi, Anadolu’daki ilk Türklerin de izlerini taşıyor.

GİDİŞ
İstanbul Sabiha Gökçen
2019-10-15 19:25:00
Sivas
2019-10-15 20:50:00
DÖNÜŞ
Sivas
2019-10-22 11:10:00
İstanbul Sabiha Gökçen
2019-10-22 17:15:00
1620 TL
SATIN AL
GİDİŞ
İstanbul
2019-10-15 05:30:00
Sivas
2019-10-15 07:10:00
DÖNÜŞ
Sivas
2019-10-22 22:05:00
İstanbul Sabiha Gökçen
2019-10-22 23:30:00
289.11 TL
SATIN AL
GİDİŞ
İstanbul
2019-10-15 05:30:00
Sivas
2019-10-15 07:10:00
DÖNÜŞ
Sivas
2019-10-22 15:20:00
İstanbul Sabiha Gökçen
2019-10-22 16:45:00
309.16 TL
SATIN AL

Divriği Kalesi ile ilgili bilgi veren Doç. Dr. Abdullah Kaya, kalenin Mengücek Gazi tarafından kuşatıldıktan sonra 1097 yılında Süleyman Şah tarafından yeniden inşa edilen Anadolu’daki ilk Türk kalesi olma özelliği taşıdığını belirtti. Divriği’nin Anadolu’daki en eski yerleşim yerlerinden biri olduğunu belirten Kaya, “Tarihine baktığımız zaman Hititlere kadar uzanan bölge daha sonra Pavlikanlar, Doğu Roma ve sonra Türklerin eline geçtiğini görüyoruz. Türklerin eline geçiş hikayesi ise Malazgirt sonrasında Sultan Alparslan’ın beylerini yanına çağırarak Anadolu da değişik yerleri ikta olarak vermişti. Mengücek Gaziye ise Divriği, Kemah, Erzincan ve Şebinkarahisar bölgesini vermişti. Bunun üzerine Mengücek Gazi bölgeye gelmiş. Evvela Kemah bölgesini alarak burayı kendisine başkent yapmıştır. Kendine bağlı olan Türk birliklerinden bir kısmı Divriği bölgesine gelerek muhkem olan Anadolu’nun en önemli kalelerinden Divriği kalesini kuşatmış, iki-üç haftalık bir kuşatmadan sonra kaleyi almış ve Mengücek Gaziye sunmuşlardır. Türklerin eline geçen bu kale Mengücek oğlu Ahmet Şah oğlu Süleyman Şah tarafından 1097 yılında yeniden inşa edilmiştir. İnşa edilen bu kale için Anadolu’nun ilk Türk kalesidir diyebiliriz. Bu kale birçok onarımlar geçirmiştir. Bunlardan biride Melik Salih dönemindedir. Melik Salih döneminde kaleye eklemeler yapılmıştır. Bunun yanında yapılan önemli ayrıntılardan biriside Aslan başlı figürdür” dedi.

TESLİM OLUNMAZSA FETHİ ZOR

Divriği Kalesinin 1900’lü yıllara kadar kullanıldığını belirten Kaya, aynı zamanda kalenin fethinin güçlüğü ile de dikkat çektiğini sözlerine ekledi. Kaya, “Bu kale 1900’lü yıllara kadar kullanılmış. Anadolu’ya gelen birçok seyyahlar kaleyi de ziyaret etmişler ve bu kale ile ilgili değişik yorumlarda bulunmuşlar. En ilginç yorumlardan biriside bu kalenin teslim olunmadıktan sonra kesinlikle Anadolu’da alınamayan kalelerden biri olduğunu söylemeleridir. Ancak uzun kuşatmalarla, açlık ve susuzlukla bu kalenin teslim alınabileceğini söylemektedirler” diye konuştu.

Makyaj malzemesi sanıp gözüne sürdü, kabusu yaşadıMakyaj malzemesi sanıp gözüne sürdü, kabusu yaşadı
O ilimizden tüm dünyaya kültür rotası!O ilimizden tüm dünyaya kültür rotası!
Akın akın gidiyorlar! Bu şelale aşk acısını dindiriyorAkın akın gidiyorlar! Bu şelale aşk acısını dindiriyor
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
divriği kalesi Sivas Seyahat Malazgirt Zaferi

En Çok Okunan Trend Haberler

Ve başladı! Yurdun yarısında etkili olacak

Ve başladı! Yurdun yarısında etkili olacak

Türk rakibini öldüreceği iddia edilmişti! Flaş açıklama

Türk rakibini öldüreceği iddia edilmişti! Flaş açıklama

Bodrum'da caddeler göle döndü, ekipler teyakkuza geçti

Bodrum'da caddeler göle döndü, ekipler teyakkuza geçti

Dekolteli pozunu paylaştı

Dekolteli pozunu paylaştı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

O kente giden tekne turu yapmadan dönmüyor

O kente giden tekne turu yapmadan dönmüyor

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Edremit'ten tüm dünyaya kültür rotası!

O ilimizden tüm dünyaya kültür rotası!

Bartın'da aşk acısını dindiren şelaleye yoğun ilgi!

Akın akın gidiyorlar! Bu şelale aşk acısını dindiriyor

Avusturya'nın göbeğinde Konyalılar kasabası!

Avusturya'nın göbeğinde Konyalılar kasabası!

Yayla Gölü, kuş gözlemcilerini ağırladı!

34 farklı türden 350 kuş geldi! İzlemek için oraya koştular

Geleceğe aktarılan kent: Safranbolu!

Geleceğe aktarılan kent: Safranbolu!

Sonbahar ve kış aylarında içinizi ısıtacak bir tatil: Termal oteller!

Soğuk havalarda içinizi ısıtacak en iyi termal oteller!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.