Fethiye Kayaköy nerede? Kayaköy efsanesi - Kayaköy giriş ücreti

Kesin korunacak hassas alanlar arasındaki Kayaköy Ören Yeri, her yıl özellikle yaz aylarında çok sayıda yerli ve yabancı turisti ağırlıyor. Fethiye Kayaköy kış aylarında da terkedilmiş evler arasına süzülen sisin de etkisiyle ziyaretçilerin yanı sıra fotoğraf tutkunlarının da ilgisini çekiyor.

Bölgede etkili olan sisi görüntülemek isteyen fotoğrafçılar, güneş doğmadan ören yerine gelerek hem eşsiz fotoğraflar çekme fırsatı buluyor, hem de tarihin içinde yolculuğa çıkıyor. Ören yerinde yaklaşık 400 ev, 2 kilise ve şapeller bulunuyor.

Havadan da görüntülenen Kayaköy, üzerine çöken sisle birlikte oluşan terk edilmiş, hüzünlü manzarasıyla ilgi odağı oluyor. Çekilen görüntülerde doğal güzelliklerin arasında çatıları olmayan yüzlerce ev ve köyün zirvesinde bir yapıda dalgalanan Türk bayrağı ile hayranlık uyandırıyor.

"KIŞIN BİZE DOĞAL BİR STÜDYO OLUŞUYOR"

Fotoğraf sanatçısı Semih Soycan, ilçenin en önemli turistik noktalarından olan Kayaköy'ün eşsiz manzarası ile fotoğraf tutkunları cezbettiğini söyledi.

Terkedilmiş evlerin turistlerin ve fotoğrafçıların ilgisini çektiğini belirten Soycan, "Kışın bize doğal bir stüdyo oluşuyor. Havanın yağmasının ardından ertesi günü etkili olan sis doğal bir güzellik oluşturuyor. Bu anlamda Kayaköy, sektörümüzle ilgili önemli yere sahip" dedi.