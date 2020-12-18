Fethiye nerede, nereye bağlı? Denize nerede girilir? Saklıkent ve Ölüdeniz nerede?

Fethiye, yalnızca Türkiye'nin değil, dünyanın da en güzel doğa harikalarına sahip tatil beldelerimizden birisidir. Ölüdeniz ve Kelebekler Vadisi'nin yanı sıra birçok plaj ve koyu ile de isim yapmış olan Fethiye'de çok farklı konaklama alternatifleri mevcut. Bu yazımızda konaklama ve gezilecek yerlere dair bilgilerin yanı sıra "Fethiye nerede, Fethiye'de ne yapılır?" gibi soruların yanıtlarını da bulabilirsiniz.

Fethiye Nerede?

Türkiye'nin en sevilen tatil yörelerinden birisi olan Fethiye, Ege Bölgesi'nde yer alan Muğla ilinin doğu kısmında yer alır. Resmi olarak Akdeniz Bölgesi sınırları içerisinde yer alan Fethiye, Muğla merkeze 124 km, Dalaman Havaalanına ise 47 km mesafededir.

Fethiye'de Nerede Denize Girilir?

Fethiye'de denize girmek isteyenler için birbirinden güzel koy ve plajlar bulunur. Ama tabii ki bunlardan en ünlüsü Ölüdeniz Plajıdır. Yamaç paraşütünün merkezlerinden birisi olarak adından bahsettiren Ölüdeniz'de aynı zamanda Belcekız Plajı ve Kumburnu Plajı da deniz tutkunlarının adresidir.

Yine Fethiye merkezden dolmuşlarla ulaşım sağlayabileceğiniz Kabak Koyu da muhteşem güzelliklerden birisidir. Yaklaşık 200 metrelik kumsalı olan koy sit alanı olduğu için burada herhangi bir tesis bulunmuyor. Karaot Plajı ve Katrancı Koyu da Fethiye'de denize girilebilecek önemli adresler arasında yer alır.