Fethiye nerede, nereye bağlı? Denize nerede girilir? Saklıkent ve Ölüdeniz nerede?

Fethiye, yalnızca Türkiye'nin değil, dünyanın da en güzel doğa harikalarına sahip tatil beldelerimizden birisidir. Ölüdeniz ve Kelebekler Vadisi'nin yanı sıra birçok plaj ve koyu ile de isim yapmış olan Fethiye'de çok farklı konaklama alternatifleri mevcut. Bu yazımızda konaklama ve gezilecek yerlere dair bilgilerin yanı sıra "Fethiye nerede, Fethiye'de ne yapılır?" gibi soruların yanıtlarını da bulabilirsiniz.
Türkiye'nin en sevilen tatil yörelerinden birisi olan Fethiye, Ege Bölgesi'nde yer alan Muğla ilinin doğu kısmında yer alır. Resmi olarak Akdeniz Bölgesi sınırları içerisinde yer alan Fethiye, Muğla merkeze 124 km, Dalaman Havaalanına ise 47 km mesafededir.
Fethiye'de denize girmek isteyenler için birbirinden güzel koy ve plajlar bulunur. Ama tabii ki bunlardan en ünlüsü Ölüdeniz Plajıdır. Yamaç paraşütünün merkezlerinden birisi olarak adından bahsettiren Ölüdeniz'de aynı zamanda Belcekız Plajı ve Kumburnu Plajı da deniz tutkunlarının adresidir.
Yine Fethiye merkezden dolmuşlarla ulaşım sağlayabileceğiniz Kabak Koyu da muhteşem güzelliklerden birisidir. Yaklaşık 200 metrelik kumsalı olan koy sit alanı olduğu için burada herhangi bir tesis bulunmuyor. Karaot Plajı ve Katrancı Koyu da Fethiye'de denize girilebilecek önemli adresler arasında yer alır.
Mutlaka "görülmesi gereken yerler" listenizde bulunması gereken doğa harikalarından birisi olan Ölüdeniz Muğla ilinin Fethiye ilçesi sınırları içerisindedir. Ölüdeniz'e gelebilmek için Antalya, Burdur ve Muğla üzerinden kara yolunu kullanabilirsiniz. Eğer kendi aracınızla gelmek istemiyorsanız Türkiye'nin hemen hemen her bölgesinden otobüs ile seyahat etmeniz de mümkün. Bunun yanı sıra İstanbul ve Ankara'dan Dalaman'a direkt uçuşlarla seyahat ettikten sonra yaklaşık 1 buçuk saatlik bir servis yolculuğu ile Fethiye Ölüdeniz'e ulaşabilirsiniz.
Fethiye'ye yaklaşık olarak 40 km mesafede bulunan Saklıkent, Muğla'nın Seydikemer ilçesi sınırları içerisindedir. Bin metre yükseklikte bir arazide bulunan Saklıkent Milli Parkı, Antalya ve Muğla arasında yer alan Eşen Çayı'nın bir kolu üzerindedir. Türkiye'nin en büyük kanyonu olan Saklıkent Kanyonunda kızılçam, sedir ve karaçam ormanları bulunur.
Türkiye'nin en önemli mavi yolculuk deneyimlerinden birisini sunan Göcek, Fethiye'nin 30 km kuzeybatısında yer alır. Masmavi denizin ve yemyeşil ormanların bütünleştiği Göcek, şehrin karmaşasından kaçıp huzuru arayanların buluştuğu doğal güzelliklerden birisidir.
Fethiye deniz turizminin yanı sıra doğa, kültür ve tarih turizmi ile de ziyaret edenleri büyüleyen yerlerden birisidir. Bölgede gezilecek tarihi yerlerin başında Patara Antik Kenti, Pınara Antik Kenti, Tlos Antik Kenti ve Letoon Antik Kenti gelir. Bunun yanı sıra Amintas Kaya Mezarı, Şövalye Adası, Kelebekler Vadisi de Fethiye'nin görülmesi gereken önemli yerler arasında yer alır.
Kamp tatili yapmak isteyenler için vazgeçilmez olanaklar sunan Fethiye'de birçok kamp alanı bulunur. Örneğin yalnızca Muğla'nın değil Türkiye'nin doğa harikalarından birisi olan Kelebekler Vadisi kamp severler için muhteşem alternatiflerden birisidir. Bunun yanı sıra Ölüdeniz, Çalış Plajı, Katrancı Ormanı, Kabak Koyu ve Kayaköy de kamp tatili sevenlerin cazibe merkezleri arasında yer alır.
Birbirinden harika koylara ve plajlara sahip olan Fethiye'nin en önemli koyları arasında Kabak Koyu, Soğuk Su Koyu, Katrancı Koyu, Günlüklü Koyu, Belcekız Koyu, Kıdrak Koyu ve Kalemya Koyu bulunur.
Fethiye'ye gittiğinizde mutlaka uğramanız gereken plajlardan bazıları ise; Çalış Plajı, Ölüdeniz Plajı, Belcekız Plajı, Patara Plajı, Kaputaş Plajı, Kabak Plajı, Karaot Plajı ve Aksazlar Plajı gelir.
Ölüdeniz sınırları içerisinde yer alan Kelebekler Vadisi, sahip olduğu endemik türler nedeniyle 1. derece doğal sit alanı ilan edilmiştir. Ayrıca barındırdığı 80'den fazla kelebek türü nedeniyle bu ismi almıştır. Vadiye ulaşım Ölüdeniz'den kalkan teknelerle sağlanır.
Fethiye Antalya arası 195 km olup bu mesafe için yaklaşık olarak 2 saat 37 dakikalık bir yolculuk yapmak gerekir.
Fethiye Ankara arası 627 km olup bu mesafe için yaklaşık olarak 8 saat 16 dakikalık bir yolculuk yapmak gerekir.
Fethiye Muğla arası 124 km olup bu mesafeyi yaklaşık olarak 1 saat 35 dakikada gidebilirsiniz.
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