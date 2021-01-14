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Fethiye’de uyuşturucu operasyonu

14.01.2021 20:26 | Son Güncelleme:
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Fethiye’de uyuşturucu operasyonu

Muğla’nın Fethiye ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda kovalamaca sonucu yakalanan 4 şüpheliden 2’si tutuklandı.Edinilen bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, ilçede uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik çalışma başlattı.

Muğla’nın Fethiye ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda kovalamaca sonucu yakalanan 4 şüpheliden 2’si tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, ilçede uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik çalışma başlattı. Ekipler tarafından cezaevi firarisi olduğu belirlenen “Nova” lakaplı şüpheli kovalamaca sonucu, Kayaköy Mahallesi’nde yanında 3 kişiyle yakalandı. Şüphelilerin araba, üst ve evlerinde yapılan aramada ise 99 uyuşturucu hap, 18,88 gram skunk, 34,14 gram metamfetamin, araç anahtarı görünümlü hassas terazi ile uyuşturucu ticaretinde kazanıldığı değerlendirilen 3 bin 740 lira ele geçirildi. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlılardan 2’si çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. 2 kişi ise savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

Fethiye’de uyuşturucu operasyonu

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