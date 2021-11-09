FETÖ hükümlüsü emniyet müdürlerinin yasa dışı dinleme davasına devam edildi

Adana'da, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) mensubunu yasa dışı yolla dinledikleri ileri sürülen ve Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında hüküm giyen eski Adana İl Emniyet Müdürü Ahmet Zeki Gürkan ve terörden sorumlu emniyet müdür yardımcısı İsmail Bilgin'in 25'er yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanmasına devam edildi.

Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya, FETÖ üyeliğinden hükümlü sanıklar Gürkan ve Bilgin, cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Salonda, sanık avukatları da hazır bulundu.

Duruşmada söz hakkı verilen MİT avukatı, şikayetçi oldukları sanıkların cezalandırılmalarını talep etti.

Sanık Gürkan, FETÖ soruşturması kapsamında bir MİT mensubunun yasa dışı dinlenmesine yönelik davada 8 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırılan R.D'nin, dönemin İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürü olduğunu ve suçu başka şubelere attığını öne sürdü.

Gürkan, "R.D. suçun oluşmasına zemin hazırlamıştır. Kendisinin bizzat suçun oluşmasına engel olması gerekirdi. Beraatimi talep ediyorum." ifadelerini kullandı.

Sanık Bilgin de suçlamaları kabul etmedi. O dönemde 7 şubeden sorumlu il emniyet müdür yardımcısı olduğunu anımsatan Bilgin, şöyle konuştu:

"Yaptığım sadece evrakı yönlendirmektir. İstihbarat biriminin yazdığı yazı bana gelmez. Doğrudan terörle mücadele şubesine bildirilir. Adli bir görevim yoktur. 2014 yılında bana disiplin soruşturması açılmıştı. Bu soruşturma neticesinde ilgili müfettiş benim adli bir görevim olmadığını tespit etti. Buna ilişkin yazının dava dosyasına alınmasını talep ediyorum. Beraatimi talep ederim."

Mahkeme heyeti, sanıkların mevcut halinin devamına karar vererek, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

- Olay

Adana'da, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, bir MİT mensubunun yasa dışı dinlenmesine yönelik Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada, eski TEM Müdürü firari M.K, yardımcısı A.K, eski İstihbarat şube müdürü R.D, TEM şube soruşturma büro amiri V.S, teknik takip bürosunda görevli polis memurları K.E.T. ve R.A, 8 yıl 4'er ay hapis cezasına çarptırılmıştı.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı da olayla bağlantıları olduğu iddiasıyla Gürkan ve Bilgin hakkında soruşturma başlatmıştı.

Bu arada, FETÖ üyeliğinden yargılanan Ahmet Zeki Gürkan'a Ankara 24. Ağır Ceza Mahkemesince 10 yıl 6 ay, İsmail Bilgin'e de Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesince 7 yıl 6 ay hapis cezası verilmişti.



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