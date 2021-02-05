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FETÖ operasyonlarında adliyeye sevk edilen 18 kişiden 8’i tutuklandı

05.02.2021 15:40 | Son Güncelleme:
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Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ Silatlı Terör Örgütü’ne yönelik yapılan operasyonda gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen 18 kişiden 8’i tutuklandı.Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Kayseri merkezli Ankara ve İstanbul’da düzenlenen operasyonda, FETÖ Silahlı Terör Örgütü’nün mahrem imamları tarafından arandıkları belirlenen muvazzaf 18 asker yakalanarak gözaltına alındı.Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınan zanlılar, haklarındaki işlemlerin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.Adliyeye çıkarılan zanlılardan 8’i tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 10 kişi hakkında ise Adli Kontrol Kararı verildi.

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ Silatlı Terör Örgütü’ne yönelik yapılan operasyonda gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen 18 kişiden 8’i tutuklandı.
Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Kayseri merkezli Ankara ve İstanbul’da düzenlenen operasyonda, FETÖ Silahlı Terör Örgütü’nün mahrem imamları tarafından arandıkları belirlenen muvazzaf 18 asker yakalanarak gözaltına alındı.
Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınan zanlılar, haklarındaki işlemlerin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.
Adliyeye çıkarılan zanlılardan 8’i tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 10 kişi hakkında ise Adli Kontrol Kararı verildi.

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Umut Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Yenişehir Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Büyükgöncü Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
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Melikgazi
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