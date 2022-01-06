FETÖ şüphelileri Yunanistan'a kaçarken yakalandı

EDİRNE (AA) - Edirne'de Yunanistan'a kaçmaya çalışan 6 FETÖ zanlısı, gözaltına alındı.

Güvenlik güçleri, Meriç ilçesi yakınlarında 1'inci derece askeri yasak bölgede yaptıkları kontrolde, yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmeye çalışan R.K, İ.B, İ.A.K, B.Ö, B.K, L.N'yi yakaladı.

Şüphelilerin FETÖ ile bağlantılı oldukları tespit edildi.

Soruşturma sürüyor.



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