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FETÖ üyesinden iğrenç ahlaksızlık! Erkek çocukla basıldı

aris.aras aris.aras
YAŞAM  | 21.03.2019 15:36 | Son Güncelleme

Adıyaman'da FETÖ soruşturmaları kapsamında adli işlem gören ve cezaevinden çıkan N.Ö’nün, M.G isimli küçük yaşta erkek çocuğu para karşılığı cinsel istismar ettiği tespit edildi. Şahıs, Adıyaman Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin operasyonu sonucu yakalandı. Küçük çocuk kontrol altına alınırken, N.Ö. ise gözaltına alındı.

FETÖ üyesinden iğrenç ahlaksızlık! Erkek çocukla basıldı

Adıyaman’da FETÖ/ PDY soruşturmaları kapsamında adli işlem gören ve cezaevinden çıkan N.Ö’nün uzun süredir para karşılığı M.G isimli küçük yaştaki erkek çocuğa cinsel istismar ettiği, yapılan ihbarlar sonucunda tespit edildi.

Küçük çocuğu cinsel istismar için götürdüğü adrese Adıyaman Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince bugün operasyon yapıldı. Operasyon sonrasında çocuğa cinsel istismarda bulunan şahıs gözaltına alındı.

Çocuğun ifadesinde, N. Ö ve G.Ç isimli şahıslar ile para karşılığı ilişkiye girdiği, A.Ş isimli şahsın da kendisine para karşılığı ilişkiye girmek için müşteri ayarladığı bilgisine ulaşıldı.

Küçük çoçuğa para karşılığı cinsel istismarda bulunan N.Ö gözaltına alınırken, yaşı küçük erkek çocuk ise koruma altına alındı.

İHA

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Anahtar Kelimeler:
cinsel istismar Adıyaman FETÖ taciz

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