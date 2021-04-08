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Feyyaz Şerifoğlu kimdir, kaç yaşında ve sevgilisi var mı? Camdaki Kız Sedat kimdir?  

08.04.2021 14:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şarkıcı ve oyuncu Feyyaz Şerifoğlu, Kanal D ekranlarında yayınlanan Camdaki Kız dizisinde Sedat karakterini canlandırıyor. Yıllar önce O Ses Türkiye yarışmasına katılan Feyyaz Şerifoğlu, performansıyla üç jüri üyesini döndürmeyi başardı.

Feyyaz Şerifoğlu kimdir, kaç yaşında ve sevgilisi var mı? Camdaki Kız Sedat kimdir?  

Yarışmanın ardından Ajda Pekkan’ın vokalistliğini üstlenen Feyyaz Şerifoğlu, ilk single çalışmasını Gidene isimli parçasıyla yaptı. Ajda Pekkan’ın da desteğiyle büyük ses getiren Feyyaz Şerifoğlu, TV8 ekranlarının sevilen dizisi Kırmızı Oda’da Can karakterini canlandırdı.

FEYYAZ ŞERİFOĞLU KİMDİR?

1 Ocak 1991'de Rize'de doğan Feyyaz Şerefoğlu, lise eğitiminin ardından Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi, Tekstil Mühendisliği bölümünden mezun oldu. Müzik hayatına anneannesi vesilesiyle başlayan Feyyaz Şerifoğlu, ilk ekran deneyimini 2013'te katıldığı O Ses Türkiye yarışmasıyla yaşadı.

İnci Tanem şarkısını seslendiren Feyyaz Şerifoğlu, Gökhan Özoğuz, Murat Boz ve Ebru Gündeş'i döndürmeyi başardı. Yarışmanın ardından hayatı değişen Feyyaz Şerifoğlu, ünlü sanatçı Ajda Pekkan'ın vokalistliğini yapmaya başladı.

Feyyaz Şerifoğlu, 2014'te Behzat Gerçeker öncülüğünde ENBE orkestrası ile kariyerine devam etti. Daha sonra da birçok ünlü sanatçıyla sahnede yer alan Feyyaz Şerifoğlu, ilerleyen süreçte kurumsal markaların reklam çekimlerinde yer aldı.

2019'da Huawei reklamında oynayan Feyyaz Şerifoğlu, Ajda Pekkan'ın da destek olduğu Gidene isimli ilk single çalışması ile 18 Aralık 2019'da müzik piyasasına giriş yaptı. Ajda Pekkan, her zaman kendisine destek olacağına söyledi. Şarkısı bir milyon izlenmeye ulaşınca Ajda Pekkan, Feyyaz Şerifoğlu'nu evine davet etti ve onun için pasta kesti.

Sesi kadar yakışıklılığıyla da büyük ilgi toplayan Feyyaz Şerifoğlu, Vitra'nın reklam yüzü oldu. 2020'de ise ilk dizi oyunculuk deneyimini TV8 ekranlarında yayınlanan Kırmızı Oda dizisiyle yaşayan Feyyaz Şerifoğlu, dizide Can karakterine hayat verdi.

Kırmızı Oda’da Binnur Kaya, Meriç Aral, Burcu Biricik, Burak Sevinç ve Tülin Özer gibi isimlerle oynama fırsatı bulan Feyyaz Şerifoğlu, Camdaki Kız dizisinde Burcu Biricik ile başrolü üstlendi. Camdaki Kız dizisinde Sedat'a hayat veren Feyyaz Şerifoğlu, 1,75 boyunda, 73 kilo ve balık burcudur.

Feyyaz Şerifoğlu kimdir, kaç yaşında ve sevgilisi var mı? Elektrikçi Hayri kimdir?  

FEYYAZ ŞERİFOĞLU’NUN INSTAGRAM HESABI

feyyazserifoglu kullanıcı adıyla Instagram’da yer alan Feyyaz Şerifoğlu, yaptığı paylaşımlarla takipçilerinin dikkatini çekiyor.

FEYYAZ ŞERİFOĞLU'NUN SEVGİLİSİ VAR MI?

Şarkıcı ve oyuncu Feyyaz Şerifoğlu'nun sevgilisinin olup olmadığı bilinmiyor...


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