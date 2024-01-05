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Feyza Altun bu kez yaşam koçlarını hedef aldı! Özellikle o isimden bahsetti: ‘Göbeği direksiyona değiyor! Önce kendine uygula…’

05.01.2024 16:49 | Son Güncelleme:
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Son zamanlarda popüler hale gelen yaşam koçları ülkemizde birçok insana kişisel gelişim adı altında hizmet veriyor. Cüneyt Özdemir'in Youtube kanalına ünlü avukat Feyza Altun konuk oldu. Altun'un gündeminde yaşam koçları vardı. Altun, Instagramda 294 bin takipçisi bulunan ve kendisini Kişisel Gelişim Uzmanı olarak tanıtan Ramazan Tolga Yolyapan hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Altun, "Kilo problemi olanlara kür öneriyor göbeği direksiyona değiyor. Önce kendine uygula..." dedi.

Cüneyt Özemir'in Youtube'da yayın yaptığı programa Avukat Feyza Altun katıldı. Feyza Altun'un gündeminde ünlü isimler ve sosyetede popüler hale gelen, hatta sosyal medya platformlarında adım başı yenisine rastladığımız yaşam koçları vardı.

Altun, Instagramda 294 bin takipçisi bulunan ve kendisini Kişisel Gelişim Uzmanı olarak tanıtan Ramazan Tolga Yolyapan hakkında dikkat çeken açıklamlarda bulundu. Altun, "Kilo problemi olanlara kür öneriyor göbeği direksiyona değiyor. Önce kürünü kendine uygula..." dedi.

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Altun, sözlerine şöyle devam etti:

"Bir tane videosu var, hadi hadi aferin sana tramvasını çözdüm diyor. Beni dün akşam çok tetikledi. Şöyle bir paylaşımı vardı. Danışanımızın anksiyeti probleminin küçükken yaşadığı taciz taravması olduğu öğrendik. Söylemeye çalıştığı büyük ihtimal şu ona danışan şahsın çocukluğunda yaşadığı bir cinsel istismar vakasından bahsediyor. 'Taciz travması' dedi. Ya bir kere jargon yok burada zaten neyi anlattığını da bilmiyor. Bu adam kim ki... İnsanlar çocuklarını götürüyorlarmış Cüneyt Bey üzüldüm. Asıl işinin ne olduğunu bilmiyorum yazdım cevap vermiyorlar."

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Altun, Ben bu adamı dün akşam Küçükçekmece Başsavcılığına 'İnsanların dini duygularını suistimal ederek dolandırıcılık yapmaktan' hakkında suç duyurusunda bulundum. Biz bu adamdan şikayetçi olduk. İşte videoları var bu adamın kendisi yazmış cin, büy,musallat, biyoenerji, Metafizik ,anksiye bozukluğu her türlü halım kilim travel yani. hepsini katmış oraya" dedi.

YAŞAM KOÇU NEDİR?

Son zamanlarda hızla popüler hale gelen bu uygulamalar bir eğitim olarak halka pazarlanıyor. Çoğu zaman kendisini 'yaşam koçu' olarak tanıtan kişiler online ve yüz yüze kurslarla danışanlarına hizmet veriyor.

Bu eğitimlerde danışanın kişisel gelişimine odaklanıldığı söyleniyor. Çoğu zaman kendini mutsuz ya da çaresiz hisseden kişilerin hayat amacını bulmak için; ya da hayatı anlamlandırabilmek için bu eğitimleri tercih edenler var.

"Kişinin potansiyelinin en üst limitlerine çıkmasını ve yaşam hedeflerine ulaşmasını sağlayan profesyonel bir rehberlik sistemi" olarak tanımlanan bu uygulamanın psikolojik ya da bilimsel bir dayanağı yok.

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