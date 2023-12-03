MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Feyza Altun ihbar etti! Dilan Polat ve Engin Polat'a bir soruşturma daha... Konusu şoke etti

Feyza Altun ihbar etti! Dilan Polat ve Engin Polat'a bir soruşturma daha... Konusu şoke etti

03.12.2023 07:40 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dilan ve Engin Polat hakkında bir suçtan daha soruşturma yürütüldüğü ortaya çıktı. İddialara göre avukat Feyza Altun'un geçen ay yaptığı ihbarla birlikte fenomen çifte yeni bir soruşturma açıldı. Soruşturma konusu ise şoke etti.

Kara para aklama, vergi kaçırma, örgüt kurma suçlamalarıyla tutuklanan fenomen çift Dilan Polat ve Engin Polat hakkında şoke eden bir iddia daha gündemde. Polat çiftini ihbar eden Feyza Altun'un iddiaları dikkat çekti.

İhbar dilekçesine göre olay 10 Ekim günü yaşandı. Avukat Feyza Altun, Polat çiftine yönelik sosyal medyada çeşitli paylaşımlar yaptı. Sabah'tan Arzu Kaya'nın haberine göre; paylaşımların ardından 10 Ekim günü Altun'un ofis telefonunu arayan ve sekreteriyle konuşan A.K. isimli bir kişi Kapalıçarşı'da esnaf olduğunu ve Polat ailesiyle ilgili anlatacakları olduğunu söyledi.

feyza-altun-kimdir-nereli-kac-yasinda-1751

KAÇAK YOLLARLA GELEN HAM MADDELER...

Daha sonra bu kişiyi arayan Altun, konuşmayı kayda da aldı. A.K. adlı Kapalıçarşı esnafı, Dilan ve Engin Polat'ın Dipomed Medikal şirketleri aracılığı ile kaçak yollarla ham madde getirdiğini, bu ham maddelerin belirli bir seri numaralı parti ürünleri içerisinde uyuşturucu ham maddesi olduğunu ve bazı ham maddelerdeki uyuşturucunun Türkiye'deki laboratuvarlarda ayrıştırıldığını söyledi.

13
Konudan yüzde yüz emin olduğunu söyleyen kişiye avukat Altun, bu durumu neden kendisine anlattığını sorunca A.K., kendisine güvendiğini ve başkası ile konuşmayacağını belirtti.

Nikah öncesi olay poz! "Donla da durmazsın ya" Nikah öncesi olay poz! "Donla da durmazsın ya"

ANA SORUŞTURMA İLE BİRLEŞTİRİLDİ

Bu konuşma üzerine Altun, bu denli büyük bir suç işlenmişse iftira kastı olmaksızın, yapılan konuşma nedeniyle ihbar yapma zorunluluğu olduğunu kaydetti. Elindeki kayıtları sunabileceğini belirterek İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na ihbarda bulundu.

12
İhbar üzerine Başsavcılık Polat çiftine "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal etme" suçundan soruşturma başlattı. Bu suç yönünden de başlatılan soruşturma ana kara para aklama soruşturmasıyla birleştirildi.


Mynet’te ilginizi çeken kategorileri özelleştirin ve kendiniz için kişiselleştirin…


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Son pozlarında göğüs dekoltesi olay oldu! "Kendine ne yaptın?"Son pozlarında göğüs dekoltesi olay oldu! "Kendine ne yaptın?"
Yeni şarkısı için verdiği iddialı pozlar eleştirildiYeni şarkısı için verdiği iddialı pozlar eleştirildi
Nikah öncesi olay poz! "Donla da durmazsın ya"Nikah öncesi olay poz! "Donla da durmazsın ya"
Anahtar Kelimeler:
Dilan Polat Feyza Altun sosyal medya feyza turu
En Çok Okunan Haberler
Ünlü şarkıcı Melike Şahin konserini iptal etti! Tepkiler gecikmedi: Açıklamalar kafa karıştırdı

Ünlü şarkıcı Melike Şahin konserini iptal etti! Tepkiler gecikmedi: Açıklamalar kafa karıştırdı

''Türk futbolunda kara gece!''

''Türk futbolunda kara gece!''

Değeri 2 milyon TL! Yakalayan balıkçı da şaşırdı

Değeri 2 milyon TL! Yakalayan balıkçı da şaşırdı

İzmir’de 'hayalet nişancı' kabusu! 5 kişi ve 1 köpek yaralandı! İddialar sosyal medyada hızla yayıldı…

İzmir’de 'hayalet nişancı' kabusu! 5 kişi ve 1 köpek yaralandı! İddialar sosyal medyada hızla yayıldı…

Vincenzo Montella'nın kura tepkisi gündem oldu!

Vincenzo Montella'nın kura tepkisi gündem oldu!

Yeni şarkısı için verdiği iddialı pozlar eleştirildi

Yeni şarkısı için verdiği iddialı pozlar eleştirildi

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Madrid'de otoyola helikopter düştü!

Madrid'de otoyola helikopter düştü!

Çok satanlarda ilk sırada! Columbia Woodburn 2 ile konfora adım atın

Çok satanlarda ilk sırada! Columbia Woodburn 2 ile konfora adım atın

Diş hekiminden itiraf! "Ağzınıza bakarak seks hayatınızı anlarım"

Diş hekiminden itiraf! "Ağzınıza bakarak seks hayatınızı anlarım"

Bez bebekten hamile olduğunu söyledi! Olay cinsiyet partisi...

Bez bebekten hamile olduğunu söyledi! Olay cinsiyet partisi...

Suya ve rüzgara karşı dayanıklı, ekstra hafif, ultra konforlu!

Suya ve rüzgara karşı dayanıklı, ekstra hafif, ultra konforlu!

En Çok Aranan Haberler

WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.