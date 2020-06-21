Feyza Çıpa'dan Kutsi açıklaması! Lüks otomobil Feyza'da kaldı

Oyuncu Feyza Çıpa, önceki gün Zorlu AVM’deydi. Kız arkadaşı ile buluşup Parle adlı mekanda yemek yiyen Çıpa, çıkışta basın mensupları ile sohbet etti. Snob Magazin'in haberine göre; toplantı yaptığını ve yeni projelerle ilgili görüştüğünü dile getiren 35 yaşındaki güzel, karantina sürecinin kendisi için de zor geçtiğini söyledi.

Evlilik hazırlığı yaptığı şarkıcı Kutsi ile geçtiğimiz aylarda ilişkisini sonlandıran Çıpa, ayrılık nedeninin 'aldatma' olup olmadığı yönündeki sorulara yanıt verdi. Çıpa "Ayrılık konusu hakkında artık konuşmak istemiyorum. Yok aldatılma değil, konuşmayalım" dedi.

Kutsi ile 6 yıllık ilişkilerinde birçok kez ayrılıp barışan Feyza Çıpa, 47 yaşındaki şarkıcı ile yeniden bir araya gelmeyeceklerini şu sözlerle söyledi: Ben bununla alakalı son sözümü söyledim. Bir daha barışmayı düşünmüyorum.

Feyza Çıpa, röportaj sonrası eski sevgilisi Kutsi ile beraber kullandıkları aracına binerek uzaklaştı.

