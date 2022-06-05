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Fezi Altun'un 'Buna Alkan' göndermesi Meryem Can'ın ağzını açık bıraktı: "Ben de memelerime soğuk su tutacağım!"

05.06.2022 18:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fezi Altun ve Seçkin Süngüç, YouTube programlarında ünlü YouTuber Meryem Can'ı konuk etti. Seçkin Süngüç Meryem Can'ın yüzünün sağ kısmına Fezi Altun ise sol kısmına K-pop makyajı yaptı. Ünlü makyör bir konu üzerine 13 yaşında izlediği bir programda Banu Alkan'a yöneltilen soruyu ve ünlü şarkıcının verdiği olay 'meme' yanıtını yanıtını hatırlayıp anlatınca kahkahalar havada uçuştu. Fezi Altun'un sözleri Seçkin Süngüç ve Meryem Can'ın ağzını açık bıraktı.

Fezi Altun'un 'Buna Alkan' göndermesi Meryem Can'ın ağzını açık bıraktı: "Ben de memelerime soğuk su tutacağım!"

Fezi Altun ve Seçkin Süngüç, İrem Derici ile olan arkadaşlıkları ve sosyal medya hesaplarında yaptıkları paylaşımlarla dikkat çekiyor. Bir kesim tarafından çok sevilen bazı kişilerin ise antipatik bulduğu ikili, YouTube programında ünlü YouTuber ve sosyal medya fenomeni Meryem Can'ı konuk etti.

Son zamanların dikkat çeken isimlerinden biri olan ünlü fenomen YouTube'a nasıl atıldığını ve yaşadığı süreci anlattı. Platformda yerini alan ilk YouTuberlardan biri oladuğunu belirten Meryem Can, üniversite 3. sınıfta okulu bıraktığını söyledi.

Fezi Altun'dan 'Buna Alkan' göndermesi Meryem Can'ı ağzını açık bıraktı:

MERYEM CAN'DAN ÇARPICI İTİRAF 'YOUTUBE İÇİN OKULU BIRAKTIM'

YouTube'un tam zamanlı bir iş olduğunu belirten Meryem Can, bu işin dışarıdan göründüğü gibi kolay olmadığını vurgulayarak "Edebiyat okuyanlara saygım sonsuz. Ama ben okulu bıraktım" dedi.

Fezi Altun'dan 'Buna Alkan' göndermesi Meryem Can'ı ağzını açık bıraktı:

FEZİ ALTUN'DAN 'BANU ALKAN' AÇIKLAMASI

Meryem Can'ın YouTube kanalında paylaştığı videolar üzerine konuşan Fezi Altun ve Seçkin Süngüç; konu ünlü fenomenin söz milyonerlerin sabah rutinini uyguladığı videoya gelince olanlar oldu.

Fezi Altun'dan 'Buna Alkan' göndermesi Meryem Can'ı ağzını açık bıraktı:

Milyonerlerin sabah soğuk duş aldığından bahseden ve bunu zenginlerin sabah rutinini 3 gün boyunca test ettiği videoda yaptığını belirten Meryem Can'ın sözleri Fezi Altun'un aklına geçmişte izlediği bir magazin programını getirdi.

Fezi Altun'dan 'Buna Alkan' göndermesi Meryem Can'ı ağzını açık bıraktı:

Fezi Altun, Meryem Can'ın 'soğuk duş' videosu üzerine magazin muhabirlerinin Banu Alkan'a yönelttiği soruyu anımsadığını ifade etti.

FEZİ ALTUN'UN AÇIKLAMASI SEZGİN SÜNGÜÇ VE MERYEM CAN'I ŞOK ETTİ

Fezi Altun, Seçkin Süngüç ve Meryem Can'a 13 yaşında izlediği o programın ve Banu Alkan'ın sözlerinin hafızasına kazındığını ifade etti.

Fezi Altun'dan 'Buna Alkan' göndermesi Meryem Can'ı ağzını açık bıraktı:

FEZİ ALTUN'DAN BANU ALKAN AÇIKLAMASI: 'BUNU BURADA SÖYLEMEMEM GEREKİYOR BENCE AMA..."

Fezi Altun, 13 yaşında izlediği magazin programında Banu Alkan'a "Memeleriniz neden bu kadar dik?" diye sorulduğunu belirtip şu ifadeleri kullandı:

BANU ALKAN'DAN 'MEMELERİNİZ NEDEN BU KADAR DİK?' SORUSUNA OLAY YANIT

"Banu Alkan'ın bir tane röportajı vardı. 'Memeleriniz neden bu kadar dik?' diye soruyorlar. Hep soğuk su tutuyormuş.

Fezi Altun'dan 'Buna Alkan' göndermesi Meryem Can'ı ağzını açık bıraktı:

FEZİ ALTUN'DAN ÇARPICI SÖZLER: "BANU ALKAN'IN 'GÖĞÜS' AÇIKLAMASI 13 YAŞINDA HAFIZAMA KAZINMIŞ"

Ama bu benim daha 13 yaşında hafızama kazınmış. Bir şey konuşuyoruz ve neden Banu Alkan'ın memelerine soğuk su tuttuğu aklıma geliyor şu an."

Fezi Altun'dan 'Buna Alkan' göndermesi Meryem Can'ı ağzını açık bıraktı:

Fezi Altun programın ilerleyen kısımlarında 'Banu Alkan' göndermesinde bulunarak şu "Bu videoya 300 bin like gelirse ben de memelerime soğuk su tutacağım. Canlı canlı videoda..." dedi.

Fezi Altun'dan 'Buna Alkan' göndermesi Meryem Can'ı ağzını açık bıraktı:

Sezgin Süngüç ve Meryem Can Fezi Altun'un sözleri üzerine kahkaha attı.

Fezi Altun'dan 'Buna Alkan' göndermesi Meryem Can'ı ağzını açık bıraktı:

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youtube Banu Alkan Meryem Can
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