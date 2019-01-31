Fiat 500 Avrupa’da kategorisinin en çok satan modeli!

Geçmişi çok eskilere dayanan Fiat 500 şüphesiz İtalyan otomobil üreticisinin en ikonik modellerinden biri. 1957-1975 yılları arasında üretilen bu sevimli mini şehir otomobili 2007 yılında yeniden doğuşu yaşadı. 2007’de tanıtımı yapılan ve 2008 yılında satışa sunulan yeni nesil Fiat 500 yeni kimliği ile yaklaşık 11-12 yıldır yollarda. Seri üretim bir otomobil için kısa sayılabilecek bu süre zarfında Avrupa’da büyük satış başarılarına imza atan bu sevimli mini şehir otomobili geçtiğimiz yılı da boş geçmedi. 2018 yılında da yeni bir satış rekoruna imza atan Fiat 500, sadece bir yıl içinde tüm dünyada 194.000 adet sattı.

Elde ettiği %15’lik pazar payı ile Avrupa’da kategorisinin en çok satan modeli olmayı başaran İtalyan mini hatchback’i son yılların zirvesinde yer alıyor. Geçtiğimiz yıla ait 194 binlik satış rakamı modelin yeniden doğuşundan yani 2007 yılından bu yana elde ettiği en iyi rakam. Tabii bu başarıda 2015 yılında yapılan revizyondan sonra çeşitliliği gittikçe artan özel üretim seri modellerin de etkisi büyük. Bir diğer etkende İtalyan otomobil üreticisi Fiat’ın mini 500 serisi için geçtiğimiz yıl boyunca yaptığı başarılı tanıtım kampanyaları oldu diyebiliriz.