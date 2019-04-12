Fiat 500X SUV ve 500L modellerinde otomatik vites hediye

Fiat, "otomatik vites farkı bizden" kampanyası ile tüketicinin yanında olmaya devam ediyor. 500’ün ikonik tarzını herkes için ulaşılır kılmak amacıyla devreye alınan ve Nisan ayı süresince geçerli olacak satış kampanyasında 500X SUV ve 500L’de otomatik vites farkını Fiat karşılıyor. Kampanyada 500X SUV ve 500L modelleri için 24 bin TL’ye kadar 12 ay vadeyle yüzde 0,99 faizli kredi imkanı da bulunuyor.

Fiat açıklamasına göre, 2019 yılının ilk 3 ayında pazar lideri olan Fiat, otomobilseverlere sunduğu kampanyalarıyla tüketicinin yanında olmaya devam ediyor. Konfora, tasarım ve teknolojiye herkesin ulaşabilmesi misyonu ile çalışan Fiat, nisan ayı boyunca otomatik vites konforunu herkes için ulaşılabilir kılma iddiasını koruyor.

Ay sonuna dek geçerli olacak kampanyada İtalyan tasarımını, kolay kullanılır "akıllı teknolojiler", geniş iç hacim ve konforla birleştiren 500X SUV ve 500L modellerinde otomatik vites farkını Fiat karşılıyor. Üstelik bu modellerde 22 bin TL’ye varan indirim fırsatı da sunuyor.