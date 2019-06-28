Fiat Chrysler - Renault birleşmesi suya düştü

Fiat Chrysler Fransız rakibi Renault ile birleşme teklifini geri çekti.

Geri çekme kararı, Renault'nun Fransız hükümetinin talebiyle teklifi değerlendirmek için Fiat Chrysler'den iletilen görüşme kararına yanıt vermekte tereddüt etmesinin hemen ardından geldi. Fiat Chrysler Perşembe sabahı yaptığı açıklamada, geri çekilen teklifin cazip olduğunu ve birleşmenin olması halinde tüm tarafları tatmin edecek avantajlar getireceğini savundu. Ancak şirketin Fransız Ranault ile birleşmek için gereken Fransa'daki siyasi şartların oluşmamış olduğu vurgulandı. Renault'tan konuyla ilgli henüz bir açıklama yapılmadı. Ancak Fiat Chrysler'in teklifini geri çekmesinden önce yapılan açıklamada Renault yönetim kurulu üyelerinin, Fransız hükümeti temsilcilerinin toplantıda teklifle ilgili erteleme talep etmeleri üzerine karar alamadığı belirtildi.

Yüzde 15'i aşan payıyla Fransız devleti şu an Renault'nun en büyük hissedarı konumunda. Dünyanın üçüncü büyük otomotiv şirketi olacaktı Volkswagen ile Toyota şu an dünyanın en büyük otomotiv şirketleri sıralamasında ilk iki sırada yer alıyor. Fiat Chrysler ve Renault birleşmesinin gerçekleşmesi durumunda oluşacak ve iki şirketin de yüzde 50'şer pay sahibi olacağı dev şirket yılda 8,7 milyon yakın araç üretme kapasitesiyle dünyanın üçüncü en büyük üreticisi haline gelecekti. Borsada hisseleri düştü Hedeflenen birleşmenin gerçekleşmeyeceği haberinin ardından hem Renault hem de Fiat Chrysler'in borsadaki hisse senetlerinin değeri düştü. Fiat Chrysler'in Milano Borsası'ndaki hisseleri ilk seansın açılışında yaklaşık yüzde dört değer kaybederek 11,25 euro seviyesine geriledi. Paris Borsası'nda işlem gören Renault'a ait hisseler de yüzde 7 düştü ve 52,22 euro seviyesinin altına indi. Böylece Fransız otomotiv üreticisinin hisseleri 2014 yılından beri ilk kez yine en düşük seviyelere gerilemiş oldu. Fiat Chrysler'in teklifinin ardından Renault hisseleri 58 Euro bandına çıkmıştı.

KAYNAK:Deutsche Welle Türkçe

