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FIFA'dan Tete ve Galatasaray kararı!

Recep Demircan Recep Demircan Mynet Gece Yayın Sorumlusu
11.07.2024 21:15
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Shakhtar Donetsk'in Tete transferi için açtığı davada karar verildi. FIFA, Ukrayna ekibinin lehine karar verildiğini açıkladı. Galatasaray ise "FIFA'nın 11.07.2024 tarihli kararına karşı CAS nezdinde temyiz yolu açık olup FIFA'nın ilgili kararı henüz kesinleşmemiştir" dedi.

FIFA'dan Tete ve Galatasaray kararı!

FIFA, Shakhtar Donetsk'in Tete transferi için açtığı davada Ukrayna ekibinin lehine karar verildiğini ve Shakhtar'a 2 milyon 389 bin Euro'luk tazminat bedelinin ödenmesi gerektiğini duyurdu. Galatasaray, KAP'a yaptığı açıklamada konunun CAS'a taşındığını açıkladı.

Galatasaray'dan KAP'a yapılan açıklama şöyle:

"FC Shakthar Donetsk tarafından profesyonel futbolcumuz Mateus Cardoso Lemos Martins ve Şirketimiz aleyhine FIFA nezdinde yaptığı başvuruya ilişkin olarak 11.07.2024 tarihinde FIFA Uyuşmazlık Çözüm Kurulu tarafından FC Shakthar Donetsk'in talebinin kısmen kabulü ile birlikte 2.389.776,24 Avro'nun, 8 Ağustos 2023 tarihinden itibaren işleyecek olan yıllık yüzde 5 faiz ile birlikte Mateus Cardoso Lemos Martins tarafından FC Shakthar Donetsk'e ödenmesine karar verilmiştir. FIFA kararı uyarınca Şirketimiz, Mateus Cardoso Lemos Martins ile birlikte FIFA kararında belirtilen tazminat miktarından müştereken ve müteselsilen sorumludur. FIFA'nın 11.07.2024 tarihli kararına karşı CAS nezdinde temyiz yolu açık olup FIFA'nın ilgili kararı henüz kesinleşmemiştir. Şirketimiz tarafından tazminat ödenmesi durumunda, futbolcu ile Şirketimiz arasında bulunan anlaşma uyarınca ödenen tazminat tutarı Mateus Cardoso Lemos Martins'e rücu edilecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."


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Anahtar Kelimeler:
FIFA galatasaray tete
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