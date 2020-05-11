FIFA, Süper Lig'de yılın takımını açıkladı

FIFA 2020'de her yıl açıklanan yılın takımı oyuncuları bugün duyuruldu.
Fernando Muslera (89)
Caner Erkin (88)
Ryan Donk (87)
Mariano (90)
Jose Sosa (92)
Emre Kılınç (88)
Edin Visca (93)
Guilherme (91)
Max Kruse (92)
Papiss Cisse (88)
Alexander Sörloth (91)
Emre Belözoğlu'nun üstü çizildi!
Yuto Nagatomo ezeli rakibe gidiyor
Carlos ile birlikte F.Bahçe'ye gelecekti
İşte amblemi en güzel olan kulüpler!
Beşiktaş ve G.Saray'a büyük şok!
Caner Erkin'in menajerinden Fenerbahçe açıklaması
Emre Belözoğlu'ndan Galatasaray itirafı!
Beşiktaş’ta tesisler dezenfekte edildi
F.Bahçe sorusuna yanıt
Okuyucu Yorumları 0 yorum