SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Spor Toto Süper Lig
  4. FIFA, Süper Lig'de yılın takımını açıkladı

FIFA, Süper Lig'de yılın takımını açıkladı

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ  | 11.05.2020 21:19 | Son Güncelleme

FIFA 20 FUT Süper Lig'de yılın takımı açıklandı.

FIFA, Süper Lig'de yılın takımını açıkladı

FIFA 2020'de her yıl açıklanan yılın takımı oyuncuları bugün duyuruldu.

İŞTE O LİSTE

Fernando Muslera (89)
Caner Erkin (88)
Ryan Donk (87)
Mariano (90)
Jose Sosa (92)
Emre Kılınç (88)
Edin Visca (93)
Guilherme (91)
Max Kruse (92)
Papiss Cisse (88)
Alexander Sörloth (91)

EXwIWPMXkAEkak4

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Uzmanlardan ikinci dalga uyarısı! O ilçedeki görüntü 'pes' dedirtti! Uzmanlardan ikinci dalga uyarısı! O ilçedeki görüntü 'pes' dedirtti!
Ercan Taner maç anlatmayacağını açıkladı!Ercan Taner maç anlatmayacağını açıkladı!
En sevilen Fenerbahçe marşlarının sözleriEn sevilen Fenerbahçe marşlarının sözleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan alınan yeni kararları açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan alınan yeni kararları açıkladı

Kadıköy'de lüks rezidansta iş adamı intihar etti

Kadıköy'de lüks rezidansta iş adamı intihar etti

Galatasaray'da şoke eden istifa kararı!

Galatasaray'da şoke eden istifa kararı!

Galatasaray'dan tescil kararına şok tepki!

Galatasaray'dan tescil kararına şok tepki!

'En çekici golfçüden' olay paylaşım

'En çekici golfçüden' olay paylaşım

Türkiye basketbol ligleri sonlandırıldı

Türkiye basketbol ligleri sonlandırıldı

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

Süper Lig iptal mi oluyor?

Süper Lig iptal mi oluyor?

10 Harika Anneler Günü Hediyesi Önerisi

10 Harika Anneler Günü Hediyesi Önerisi

Türkiye ligi için tarih verildi!

Türkiye ligi için tarih verildi!

G.Saray ve F.Bahçe'nin yeni sezon formaları sızdırıldı!

G.Saray ve F.Bahçe'nin yeni sezon formaları sızdırıldı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
FIFA, Süper Lig'de yılın takımını açıkladı

Süper Lig'de yılın takımı açıklandı!

TFF'den koronavirüs açıklaması

Ligler iptal olacak mı? TFF...

Ercan Taner'den liglerin başlayacak olmasına tepki: Maçları ben anlatmayacağım, bu işte yokum

Ercan Taner maç anlatmayacağını açıkladı!

Dünya Sağlık Örgütünden futbol liglerinin başlaması kararı değerlendirmesi

Dünya Sağlık Örgütünden lig açıklaması!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan Süper Lig açıklaması!

Sorumluluk artık TFF'ye ait!

Tecrübeli teknik direktör Mustafa Denizli: 3 büyük takımı ben şampiyon yapmadım

Mustafa Denizli: 3 büyük takımı ben şampiyon yapmadım

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.