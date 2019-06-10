FIFA yeni oyunuyla bir kez daha PC ve konsollarımıza konuk olacak

Açık konuşmak gerekirse Konami, son yıllarda büyük bir kan kaybı yaşadı. Dolayısıyla artık PES’in FIFA karşısında tutunması pek de olası görünmüyor diyebiliriz.

Ülkemizde geniş bir fan kitlesine sahip olan PES serisi 2013 sonrasında bu kitleyi yavaş yavaş kaybetmeye başlamıştı. Nitekim geldiğimiz aşamada FIFA’nın Türkiye’de de en çok oynanan futbol oyunu olduğunu söyleyebiliriz.

Peki FIFA serisinin yeni oyunu ne zaman çıkacak? EA Sports geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada FIFA 20 çıkış tarihi ile ilgili bir paylaşımda da bulundu. Oyun dünyasının köklü ismi tarafından yapılan açıklamada FIFA 20’nin 27 Eylül’de raflardaki yerini alacağı belirtildi.

FIFA’nın yeni oyunu geçtiğimiz yıllarda da olduğu multi platform olarak yayınlanacak. Bu arada dip not olarak belirtelim. Henüz PES serisinin yeni oyunu için herhangi bir paylaşım yapılmış değil. Muhtemelen Konami, PES 2019 için bir süre daha nabız yoklayacaktır.

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