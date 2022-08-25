Fiil eş anlamlısı nedir? Fiilin eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

Türkçe dil bilgisi derslerinde herkesin duyup öğrendiği fiil kelimesini günlük hayatta farklı alanlarda da kullanıyoruz. Dilimize Arapçadan geçmiş olan fiil kelimesinin Türkçede pek çok eş anlamlısı da bulunuyor.
Kökeni Arapçaya dayanan fiil kelimesi, çok uzun zamandır dilimize yerleşmiş bir kelimedir. Arapça kökenli "fˁl" kökünün, "eylem, edim" anlamını taşıyan "fiˁl" kelimesinden türemiştir.
Fiil, dil bilgisinde öznenin gerçekleştirdiği işi, oluşu ya da hareketi ifade eden bir terimdir. Cümlenin ögelerinden biri olan ve Türkçede kurallı cümlelerin sonunda bulunur. Bir durum, davranış, iş, eylem, kılış bildiren kelimelerdir.
Herhangi bir iş, oluş veya hareketten bahsederken kullandığımız fiil kelimesinin eş anlamı için bazı alternatifler mevcuttur. Fiil kelimesinin eş anlamı olan sözcük listesini şöyle sıralayabiliriz:
Tüm bu kelimelere ek olarak herhangi bir davranış, eylem, iş, hareket durumundan söz ederken bu anlama çıkabilecek başka sözcükler de fiil eş anlamlısı olarak kullanılmış olacaktır.
Fiil kelimesi ve fiilin eş anlamlıları ile örnek cümleler aşağıdaki gibidir: