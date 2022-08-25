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Fiil eş anlamlısı nedir? Fiilin eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

24.08.2022 16:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkçe, dil tarihi boyunca pek çok dilden etkilenmiştir. En çok etkilendiğimiz dillerin başında da Arapçadır. İslamiyet'in kabulüyle birlikte sıkça etkileşime geçtiğimiz Arapçadan pek çok kelime dilimize katıldı. Fiil kelimesi de bu kelimelerden birisi ve çok uzun süredir dilimizde. Fiil kelimesi yerine kullanabileceğimiz Türkçe kökenli sözcükler de mevcut. Peki, fiilin eş anlamlısı nedir?

Fiil eş anlamlısı nedir? Fiilin eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

Türkçe dil bilgisi derslerinde herkesin duyup öğrendiği fiil kelimesini günlük hayatta farklı alanlarda da kullanıyoruz. Dilimize Arapçadan geçmiş olan fiil kelimesinin Türkçede pek çok eş anlamlısı da bulunuyor.

Fiil ne demek?

Kökeni Arapçaya dayanan fiil kelimesi, çok uzun zamandır dilimize yerleşmiş bir kelimedir. Arapça kökenli "fˁl" kökünün, "eylem, edim" anlamını taşıyan "fiˁl" kelimesinden türemiştir.

Fiil, dil bilgisinde öznenin gerçekleştirdiği işi, oluşu ya da hareketi ifade eden bir terimdir. Cümlenin ögelerinden biri olan ve Türkçede kurallı cümlelerin sonunda bulunur. Bir durum, davranış, iş, eylem, kılış bildiren kelimelerdir.

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Fiil kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük nedir?

Herhangi bir iş, oluş veya hareketten bahsederken kullandığımız fiil kelimesinin eş anlamı için bazı alternatifler mevcuttur. Fiil kelimesinin eş anlamı olan sözcük listesini şöyle sıralayabiliriz:

  • Eylem
  • Hareket
  • Davranış
  • Edim

Tüm bu kelimelere ek olarak herhangi bir davranış, eylem, iş, hareket durumundan söz ederken bu anlama çıkabilecek başka sözcükler de fiil eş anlamlısı olarak kullanılmış olacaktır.

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Fiilin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Fiil kelimesi ve fiilin eş anlamlıları ile örnek cümleler aşağıdaki gibidir:

  • İş, oluş, hareket bildiren; davranış, edim, eylem olarak bilinen ve genellikle cümlelerin sonuna getirilen ve çekimlenebilen kelimeler fiil olarak kullanılmaktadır.
  • Gerçekleştirmiş olduğunuz fiiller hiçbir şekilde karşılıksız kalmayacak.
  • Kendi eylemlerinin sonucuna katlanmalısın.
  • Hareketlerine çeki düzen vermesi için onu uyarmak zorunda kaldı.
  • Toplum içerisindeki davranışlarına dikkat etmek her bireyin kendi sorumluluğundadır.
  • Çevresinde daima işini titizlikle yapan biri olarak bilinir.
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