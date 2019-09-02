İngiltere Kraliçesi ABD'li turistleri trolledi!

Genelde 'cahil' yaftası yiyen ABD'li turistlerin kraliyet mülkü bir kaleyi gezerken karşılarına çıkan 2. Elizabeth'e "Kraliçeyi tanır mısınız" diye sorması güldürürken, sosyal medya kullanıcıları 93 yaşındaki monarkın espri anlayışı ve hazır cevaplığına övgü yağdırdı.

Kraliçe'nin emektar koruması Griffin'in aktardığı anekdot şöyle:

İskoçya'daki Balmoral Kalesi'nde dolaşan ABD'li turistler, karşılarına çıkan tüvit kıyafetler giymiş, başörtüsü takmış ve korumasıyla dolaşan yaşlı bir hanımefendiyle ayaküstü sohbet başlattı.

Amerikalıların "Bu civarda mı yaşıyorsunuz" sorusunu "Evet" diye yanıtlayan 2. Elizabeth, "Kraliçe ile hiç karşılaştınız mı" sorusu üzerine kendisinin hiç karşılaşmadığını söyledikten sonra Griffin'i işaret ederek ekledi:

"Ama bu polis bey kendisini tanıyor."

Cevaptaki espriyi anlayamayan ABD'li turistler, Kraliçe ile konuştuklarını fark etmeksizin kaleyi gezmeye devam etti.

Anekdot sosyal medyada gündem olurken, alkışlar 2. Elizabeth'e gitti:

"Majestelerini seviyorum. Böyle bir espri anlayışı."

"Majestelerinin kendisini tanımayan turistlere şaka yapması çok hoş."

Gelen tepkiler arasındaydı.

İngiltere Kraliçesi'nin ilerlemiş yaşına rağmen muzipliğinden hiçbir şey kaybetmediğine dair anekdotlardan bıkmış olanlar ise "Kraliçe'nin Balmoral'da Amerikalı turistlerle karşılaşmasına dair klasik hikaye", "Yıllar yılı anlatılan bir hikaye" gibi tepkiler verdi.



