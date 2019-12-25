Fikret Orman, Beşiktaş'a haciz getirdi

Fikret Orman'dan Beşiktaş'a haciz şoku...
BeIN SPORTS'un haberine göre; Beşiktaş eski başkanı Fikret Orman, kulübe haciz getirdi. Beşiktaşlı yetkililer konu ile ilgileniyorlar.
Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, kulübün eski başkanı Fikret Orman döneminde ciddi şekilde israf yapıldığını belirtmişti.
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