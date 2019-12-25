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  4. Fikret Orman, Beşiktaş'a haciz getirdi

Fikret Orman, Beşiktaş'a haciz getirdi

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 25.12.2019 16:41 | Son Güncelleme

Fikret Orman, Beşiktaş'a haciz getirdi. Beşiktaşlı yetkililer konu ile ilgileniyor. (beIN SPORTS)

Fikret Orman, Beşiktaş'a haciz getirdi

Fikret Orman'dan Beşiktaş'a haciz şoku...

BeIN SPORTS'un haberine göre; Beşiktaş eski başkanı Fikret Orman, kulübe haciz getirdi. Beşiktaşlı yetkililer konu ile ilgileniyorlar.

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, kulübün eski başkanı Fikret Orman döneminde ciddi şekilde israf yapıldığını belirtmişti.

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Anahtar Kelimeler:
fikret orman Beşiktaş

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Okuyucu Yorumları 24 yorum
Sen nasıl bi çirkefmişsin öyle
para insanın gerçek kişiliğini ortaya cikarir
gerçek beşiktaşli besiktasi dusunur yoneticilere kızıp da bunlari yapma ayip ya demirörene derler ama yine o bu kadar yapmadı
Batık kulupten ne alacak hibe etsin
@apendaz amacı kulubü daha çok batırmak :))
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