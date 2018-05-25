Fikret Orman'dan Arda Turan açıklaması

Basın mensuplarıyla sohbet toplantısında transfer ve diğer çalışmalarla ilgili açıklamalarda bulunan Orman, "Kadro kurmak kolay ama sonrasında onun taksitlerini ödemek nasıl olacak. Futbol takımının bütçesi 82 milyon avro, yüzde 30-35 oranında bütçe daralması yapacağız." dedi.

Futbol takımında eksiklerinin bulunduğunu ve transfer yapacaklarını vurgulayan Orman; Pepe, Ricardo Quaresma, Atiba Hutchinson ve diğer oyuncuların durumuyla ilgili şunları aktardı:

'Atiba bir sene daha kalacak'

"Transfer olacak, tabii ki eksiklerimiz var. Pepe ve Quaresma için ortada bir teklif olmadığından konuşacak bir şey yok. Mitrovic'i satmak gibi bir düşüncemiz yok. Boyko ve Aras'ı inşallah başka kulübe veririz. Atiba sembol oyuncumuz, bir sene daha kalacak. Şartlarını yeniden düzenleyeceğiz."

Geçen sezon adı gündeme gelen ancak taraftar baskısıyla alınmadığı yönünde haberler çıkan Burak Yılmaz konusuna açıklık getiren Orman, "Burak Beşiktaşlı, babası da Beşiktaşlı ve gittiği kulüplerde bunu saklamayan bir futbolcu. Geçen yıl taraftar istemedi diye almamazlık yapmadık. Kendi irademize göre takımı yönetiyoruz. Şu anda da takımının sözleşmeli futbolcusu." değerlendirmesinde bulundu.