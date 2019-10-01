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Fikret Orman'dan kongre açıklaması

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 01.10.2019 15:33 | Son Güncelleme

Beşiktaş Kulübü Başkanı Orman, olağanüstü seçimli genel kurulun siyah-beyazlı camiaya yakışır şekilde olması temennisinde bulundu.

Fikret Orman'dan kongre açıklaması

Beşiktaş dergisinin Ekim ayı sayısında yer alan yazısında siyah-beyazlı kulübün başkanı Fikret Orman, kulübün gündemine ilişkin değerlendirmeler yaptı.

Daha önce yaptığı açıklamada, mevcudiyetinin Beşiktaş'a zarar verdiğini gerekçe göstererek siyah-beyazlı kulüpteki sürecini tamamladığını belirten Orman, "7,5 yıllık görevim süresince her zaman Beşiktaş menfaatlerini gözettim. Beşiktaş aşkıyla görevimi yerine getirmeye çalıştım. Hangi vasıfla olursa olsun kulübümüze hizmet etmekten her zaman gurur duyan birisi olarak tek isteğim, kongremizin Beşiktaş'ımıza yakışır bir ortamda gerçekleşmesidir. Şimdiden camiamıza hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

"İŞ BİRLİKLERİMİZE YENİLERİNİ EKLEMEYE DEVAM EDİYORUZ"

Küresel markalarla yaptıkları sponsorluk anlaşmalarıyla Türk sporuna farklı bir vizyon kazandırmaya çalıştıklarını vurgulayan Orman, şunları kaydetti:

"Kulübümüzü uluslararası anlaşmalarla büyütmeye ve iş birliklerimize yenilerini eklemeye devam ediyoruz. Japonya'nın ve dünyanın lider sigorta şirketlerinden Sompo Sigorta ile sponsorluğumuzu yeni sezonda da sürdüreceğiz. Uzun, verimli bir dostluk ve güven ilişkisi içinde devam eden bu anlaşmayla Beşiktaş Sompo Sigorta Basketbol Takımı'mızın yeni sezonda önemli başarılara imza atacağına inanıyorum. Geçen sezondan beri futbol takımımızın forma şort sponsorluğunu yapan Bahçeşehir Koleji de kadın basketbol takımımızın yeni sponsoru oldu."

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Beşiktaş fikret orman Spor Toto Süper Lig

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
GİT... İSTENMİYORSUN ARTIK. BAŞKA SÖYLENECEK SÖZ BULAMIYORUZ.KÜFÜR ETMEKTE İSTEMİYORUZ.TEŞEKKÜR ET.VEDALAŞALIM.
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