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Fikret Orman ile Ali Koç'tan transfer anlaşması

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 27.07.2018 11:42 | Son Güncelleme

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, medyada çıkan haberler üzerine Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'u aradı.

Fikret Orman ile Ali Koç'tan transfer anlaşması

'Beşiktaş Vincent Janssen'i istiyor.' haberleri üzerine telefona sarılan Orman'ın Koç'a Fenerbahçe'nin talip olduğu hiçbir oyuncu için devreye girmeyeceklerini söylediği öğrenildi. Böyle bir niyetlerinin olmadığını belirten Orman'ın, Janssen'i istemedikleri bilgisini verdiği belirtildi. Koç da aynı şekilde Beşiktaş'ın talip olduğu oyuncular için transfer görüşmesi yapmayacalarının garantisini verdi. (STAR)

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