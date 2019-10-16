Fikret Orman: İnsanların değil, Beşiktaş'ın peşinde koşalım

Kartal Yuvası 2020 İlkbahar-Yaz Koleksiyonu toplantısı, Antalya'da yapıldı. Kundu bölgesinde bulunan Aska Lara Otel'de düzenlenen toplantıya, Beşiktaş Başkanı Fikret Orman da katıldı.

Kartal Yuvası mağazalarının sahiplerine seslenen Başkan Fikret Orman, “2012'de bu işe başladığımızda 25-26 mağazamız vardı. Sonrasında 4-5'ini kapattık. Bayilerimizin çoğu da benim dönemimde bayi oldu. Beşiktaş'a güvenen ve elini taşın altına koyan insanlarla birlikte çok iyi işler yaptığımızı düşünüyorum. İlk geldiğim günleri hatırlıyorum. Bizim mağazalarımızda ürün yoktu. Satın alamıyorduk. Çeşidimiz yoktu. Beşiktaş'ın vizyonunu artırırken de önemli işler yaptığımızı düşünüyorum" dedi.

Herkeste bir hüzün oluştuğuna vurgu yapan Başkan Orman, şöyle konuştu:

"Sakın hüzünlenmeyin. Benim bir yere falan gittiğim yok. Buradan taşındığım da yok. Yarın öleceğim de yok. Çoğunuzla şahsi dostluklarım var. Hep birlikte tekrar buluşup sohbet edeceğiz. Görevlerimiz değişmiş olacak. Ben Beşiktaş başkanlığından ayrılıyorum dediğim zaman bir yere gittiğim yok. Hep beraber olacağız. Hatta benim açımdan daha da rahat olacak. Hiç olmazsa ben de biraz taraftarlık tarafını yaşar pozisyona geleceğim. Sıkıntısı da olacak. Sizin için böyle modellik yapmayacağım. İnşallah yeni gelecek başkanımız da ürün satışları konusunda benim gösterdiğim itinayı gösterir, sizler için güzel modellik yapmaya veya ürün satışını artırmaya çalışırlar. İyi gidiyoruz. Geçtiğimiz günlerde önümüzdeki sezonun formalarına baktık. Çok güzeller. Özellikle ikisini çok beğendim. Çok daha güzel kreasyon yaptığımızı düşünüyorum. Siz bilmiyorsunuz ama sizin satışa çıkardığınız formaları biz bir sene öncesinden hazırlıyoruz. Her şey ilgi ile inanarak oluyor. İnşallah benim ayrılışım, daha doğrusu başkanlığı bırakmam bizim Kartal Yuvası'ndaki sinerjimizi değiştirmez. Hepimiz bu markaya, bu renklere gönül vererek bu işleri aşkla yaptık. Bu aşka da devam etmek lazım. Bu bizim sevdalı olduğumuz bir şey. Hüzünlenecek bir şey değil. Hepinize benim başkanlık dönemimde verdiğiniz desteklerinizden dolayı çok teşekkür ediyorum. Bizim aramızdaki ilişki hiçbir zaman menfaat üzerine olmadı. Dostluk, sevgi ve karşılıklı kazanç üzerine olan bir şeydir. Ben hiçbir bayimize veya hiçbir noktamıza özel bir ayrıcalık yaptırtmadım."