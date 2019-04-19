Ve Beşiktaş'tan resmi Lucescu açıklaması geldi!

Yeni sezon için teknik direktör arayışlarının sürdüğünü belirten Orman, Lucescu ile ilgili çok çarpıcı bir açıklama yaptı. Başkan, tecrübeli antrenörle ilgili şu ifadeleri kullandı:

“Lucescu çok sevdiğimiz eski hocamız. Yeni hoca için birçok alternatif var. Lucescu da bu isimlerden bir tanesi."





