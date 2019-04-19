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Ve Beşiktaş'tan resmi Lucescu açıklaması geldi!

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 19.04.2019 16:03 | Son Güncelleme

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Uşak'ta "Kartal Yuvası" mağazasının açılışında açıklamalarda bulundu. Fikret Orman, Mircea Lucescu'nun teknik direktör adaylarından biri olduğunu açıkladı.

Ve Beşiktaş'tan resmi Lucescu açıklaması geldi!

Yeni sezon için teknik direktör arayışlarının sürdüğünü belirten Orman, Lucescu ile ilgili çok çarpıcı bir açıklama yaptı. Başkan, tecrübeli antrenörle ilgili şu ifadeleri kullandı:

“Lucescu çok sevdiğimiz eski hocamız. Yeni hoca için birçok alternatif var. Lucescu da bu isimlerden bir tanesi."

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Okuyucu Yorumları 7 yorum
genç ve dinamik isimlere yönelsenize arkadaş
Ya bir çek git Allah aşkına Lucescu, istemiyoruz.
başka hoca yok mu?
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