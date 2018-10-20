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Fikret Orman: VAR'ın çalıştığı bir maç olsun

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 20.10.2018 23:23 | Son Güncelleme

Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında yarın deplasmanda Göztepe ile yapacakları karşılaşmaya ilişkin, "VAR'ın çalıştığı bir maç olsun" dedi.

Fikret Orman: VAR'ın çalıştığı bir maç olsun

Fikret Orman, Beşiktaş Kulübünün lisanslı ürünlerinin satıldığı "Kartal Yuvası"nın 2018/2019 sonbahar kış koleksiyonunun tanıtımında basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Göztepe ile yapacakları maçın güzel geçmesi temennisinde bulunan Orman, "VAR'ın çalıştığı bir maç olsun. Adaletli, sahada oyunların skoru belirleyeceği bir maç olmasını temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.

Takımda sözleşmesi bitecek oyuncularla ilgili de konuşan Orman, "Önümüzde yaklaşık 8 ay gibi bir süreç var. O zamana gelene kadar bir defa ligde ve Avrupa'da işimize bakalım. Şu anda sözleşmesi biten değil, sözleşmesi devam edip bizden para alan oyuncuların karşılıklarını verecekleri bir Beşiktaş takımı var. İlk etapta onu konuşmanın daha doğru olacağını düşünüyorum" değerlendirmesinde bulundu.

Siyah-beyazlı kulübün başkanı, fikstürle ilgili bir soru üzerine ise şunları kaydetti:

"Oradaki sıkışıklık bir tek Beşiktaş takımından kaynaklanmıyor. Galatasaray'ın da zor bir fikstürü var. Federasyon da iyi niyetli bir şeyler yapmaya çalışıyor ama sonucunda biz perşembe oynarken, Galatasaray salı günü oynuyor. Bu sene kupada yokuz ama Galatasaray var. Beşiktaş geniş bir kadroya sahip. Zaten bunun için yapılmış. Bu bir tek Beşiktaş'a özgü değil. Avrupa'daki birçok takım yoğun bir fikstürle oynuyor."

Öte yandan, koleksiyonun tanıtımından elde edilecek gelirle alınacak olan akülü araba ve tekerlekli sandalyelerin, Sevgi Tohumları Özel Eğitim Okulunun katkılarıyla ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacağı öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
fikret orman Beşiktaş

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