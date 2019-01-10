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Fil adamı hortumuyla yere düşürdü ardından ezdi!

aris.aras aris.aras
DÜNYA  | 10.01.2019 09:11 | Son Güncelleme

Sri Lanka'da vahşi fil, kendisine doğru gelen kişiye saldırdı. Fil, hortum darbesiyle yere yıktığı adamı ezerek feci şekilde öldürdü.

Sri Lanka fil tarafından öldürülen adamı konuşuyor. Ailesiyle fillerin doğal ortamını izlemeye giden bir kişi, birden file doğru gitmeye başladı.

Adamın kendisine doğru geldiğini gören fil, birden koşmaya başladı ve hortum darbesiyle adamı yere yıktı. Daha sonra fil, adamı ayaklarının altına alarak ezmeye başladı.

FİL2

Filin adamı öldürdüğüne şahit olan aile fertleri vahşet karşısında sadece çığlık atabildi. Daha sonra bir kişi bağırarak filin üzerine doğru koştu ve fili kaçırmayı başardı.

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Anahtar Kelimeler:
Sri Lanka fil

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