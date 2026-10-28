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'Erkek gribi' gerçek mi? Bilimsel olarak açıklandı: Nedeni bakın ne çıktı!

Erkeklerin hastalanınca daha ağır belirtiler yaşadığı iddiası sosyal medyadan sonra bilimsel araştırmalarda da gündeme geldi. Halk arasında “erkek gribi” olarak bilinen durumun resmi bir tıbbi tanısı bulunmuyor. Ancak uzmanlar, bağışıklık sistemindeki biyolojik farklılıkların erkeklerde solunum yolu enfeksiyonlarının daha ağır seyretmesinde etkili olabileceğini belirtiyor.

'Erkek gribi' gerçek mi? Bilimsel olarak açıklandı: Nedeni bakın ne çıktı!
Çiğdem Berfin Sevinç

İngiltere Ulusal Sağlık Sistemi'nde (NHS) görev yapan aile hekimi Dr. Jeff Foster, erkek gribi tartışmasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Foster, bazı araştırmaların erkeklerin solunum yolu virüslerinde daha şiddetli belirtiler yaşayabileceğini ve iyileşme sürecinin daha uzun olabileceğini gösterdiğini söyledi.

Erkek gribi gerçek mi? Bilimsel olarak açıklandı: Nedeni bakın ne çıktı! 1

The BMJ dergisinde yayımlanan araştırmada, östrojen hormonunun bağışıklık yanıtını destekleyebildiği, testosteronun ise bazı bağışıklık tepkilerini baskılayabildiği belirtildi. Ancak hastalığın seyri yalnızca cinsiyete bağlı değil. Yaş, genel sağlık durumu, uyku kalitesi ve stres gibi faktörler de iyileşme sürecini etkileyebiliyor.

Erkek gribi gerçek mi? Bilimsel olarak açıklandı: Nedeni bakın ne çıktı! 2

GRİP İLE SOĞUK ALGINLIĞI NASIL AYIRT EDİLİR?

Uzmanlara göre soğuk algınlığı genellikle boğaz ağrısı, burun akıntısı ve hafif yorgunluk gibi belirtilerle yavaş yavaş başlıyor. Grip ise daha ani ortaya çıkabiliyor ve yüksek ateş, kas ağrısı, yoğun halsizlik ve kuru öksürüğe neden olabiliyor.

Erkek gribi gerçek mi? Bilimsel olarak açıklandı: Nedeni bakın ne çıktı! 3

BU BELİRTİLERİ GÖRMEZDEN GELMEYİN

Dr. Foster, bazı belirtilerin ciddi sağlık sorunlarına işaret edebileceği konusunda uyardı. Göğüs ağrısı veya sıkışması, şiddetli nefes darlığı, 39,5 dereceyi aşan ateş, bilinç bulanıklığı ve iyileşmeye başladıktan sonra belirtilerin yeniden kötüleşmesi durumunda tıbbi yardım alınması gerekiyor.

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grip hormonal bozukluk östrojen testosteron erkek
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