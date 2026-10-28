'Erkek gribi' gerçek mi? Bilimsel olarak açıklandı: Nedeni bakın ne çıktı!

İngiltere Ulusal Sağlık Sistemi'nde (NHS) görev yapan aile hekimi Dr. Jeff Foster, erkek gribi tartışmasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Foster, bazı araştırmaların erkeklerin solunum yolu virüslerinde daha şiddetli belirtiler yaşayabileceğini ve iyileşme sürecinin daha uzun olabileceğini gösterdiğini söyledi.

The BMJ dergisinde yayımlanan araştırmada, östrojen hormonunun bağışıklık yanıtını destekleyebildiği, testosteronun ise bazı bağışıklık tepkilerini baskılayabildiği belirtildi. Ancak hastalığın seyri yalnızca cinsiyete bağlı değil. Yaş, genel sağlık durumu, uyku kalitesi ve stres gibi faktörler de iyileşme sürecini etkileyebiliyor.

GRİP İLE SOĞUK ALGINLIĞI NASIL AYIRT EDİLİR?

Uzmanlara göre soğuk algınlığı genellikle boğaz ağrısı, burun akıntısı ve hafif yorgunluk gibi belirtilerle yavaş yavaş başlıyor. Grip ise daha ani ortaya çıkabiliyor ve yüksek ateş, kas ağrısı, yoğun halsizlik ve kuru öksürüğe neden olabiliyor.

BU BELİRTİLERİ GÖRMEZDEN GELMEYİN

Dr. Foster, bazı belirtilerin ciddi sağlık sorunlarına işaret edebileceği konusunda uyardı. Göğüs ağrısı veya sıkışması, şiddetli nefes darlığı, 39,5 dereceyi aşan ateş, bilinç bulanıklığı ve iyileşmeye başladıktan sonra belirtilerin yeniden kötüleşmesi durumunda tıbbi yardım alınması gerekiyor.