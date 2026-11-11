Samsung Galaxy S27 serisinin maketleri sızdırıldı: Ultra ve Pro'da yeni kamera tasarımı

Apple'ın iPhone Air 2 ve iPhone 18 modellerine ait maketlerin internette ortaya çıkmasının ardından bu kez Samsung Galaxy S27 serisine ilişkin yeni bir sızıntı gündeme geldi. Tanınmış sızıntı kaynağı Sonny Dickson, Galaxy S27 Ultra, Galaxy S27 Pro ve Galaxy S27+ modellerinin maketlerini gösteren bir görsel paylaştı.

GALAXY S27 ULTRA VE S27 PRO MAKETLERİNDE YENİLENMİŞ KAMERA MODÜLÜ

Paylaşılan görselde Galaxy S27 Ultra ve Galaxy S27 Pro, daha önce sızdırılan tasarım görsellerinde görülen yenilenmiş arka kamera modülüyle dikkat çekiyor.

Her iki modelde de arka panelin üst kısmı boyunca uzanan bir kamera modülü bulunuyor. Bu modülde dışarı doğru çıkıntı yapan iki kamera lensinin yanı sıra kamera adasıyla aynı hizada yer alan iki ek açıklık dikkat çekiyor.

Galaxy S27+ ise Galaxy S26+ ile aynı tasarımı koruyacak gibi görünüyor. Cihazın arka tarafında üç kamera sensörü için açıklık barındıran hap şeklinde bir modül yer alıyor. LED flaş da önceki modelde olduğu gibi kamera modülünün dışında ve aynı konumda bulunuyor.

GALAXY S27 SERİSİNDE KULLANILMASI BEKLENEN İŞLEMCİLER

Tasarım detaylarının yanı sıra Galaxy S27 serisinde kullanılması beklenen işlemcilere ilişkin bilgiler de gündeme geldi.

İddialara göre Galaxy S27 Ultra, Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 işlemcisinden güç alacak. Galaxy S27 Pro modelinde ise standart Snapdragon 8 Elite Gen 6 yonga setinin kullanılması bekleniyor.

Galaxy S27+ modelinin ise en azından Avrupa pazarında Samsung'un kendi geliştirdiği Exynos 2700 işlemcisiyle sunulacağı öne sürülüyor.

Kaynak: GSMArena