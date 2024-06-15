Filenin Sultanları Çin'e karar setinde mağlup oldu!

A Milli Voleybol Kadın Takımımız, VNL Milletler Ligi üçüncü hafta üçüncü maçında Çin ile karşı karşıya geldi.

KARAR SETİNDE MAĞLUBİYET

İlk seti 25-21 kazanan Türkiye, ikinci sette rakibini 25-17 mağlup edip setlerde durumu 2-0'a getirdi. Karşılaşmanın üçüncü setini 25-21, dördüncü seti ise 25-23 kazanan Çin, set sayılarını eşitledi.

HONG KONG ETABINDA İLK YENİLGİ

Karar setini Çin, 15-13 kazanıp sahadan galibiyetle ayrılan taraf oldu. Filenin Sultanları bu sonuçla Milletler Ligi'nin Hong Kong etabında ilk kez kaybederken, Milletler Ligi'nde çıktığı 11. maçında 3. kez sahadan mağlup.







