SPOR

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Diğer Sporlar
  4. Filenin Sultanları Çin'e karar setinde mağlup oldu!

Filenin Sultanları Çin'e karar setinde mağlup oldu!

15.06.2024 18:17
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milletler Ligi'nde mücadele eden A Milli Kadın Voleybol Takımımız üçüncü hafta üçüncü maçında Çin'e karar setinde mağlup oldu. İşte detaylar...

Filenin Sultanları Çin'e karar setinde mağlup oldu!

A Milli Voleybol Kadın Takımımız, VNL Milletler Ligi üçüncü hafta üçüncü maçında Çin ile karşı karşıya geldi.

KARAR SETİNDE MAĞLUBİYET

Screenshot_2

İlk seti 25-21 kazanan Türkiye, ikinci sette rakibini 25-17 mağlup edip setlerde durumu 2-0'a getirdi. Karşılaşmanın üçüncü setini 25-21, dördüncü seti ise 25-23 kazanan Çin, set sayılarını eşitledi.

HONG KONG ETABINDA İLK YENİLGİ

GQHaTINW8AAG5NZ

Karar setini Çin, 15-13 kazanıp sahadan galibiyetle ayrılan taraf oldu. Filenin Sultanları bu sonuçla Milletler Ligi'nin Hong Kong etabında ilk kez kaybederken, Milletler Ligi'nde çıktığı 11. maçında 3. kez sahadan mağlup.


Euro 2024 Canlı Skor


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
2024 Voleybol Milletler Ligi

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.