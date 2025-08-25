SPOR

Filenin Sultanları Dünya Şampiyonası'nda Bulgaristan'ı geçti! Liderlik maçına çıkacağız...

Filenin Sultanları Dünya Şampiyonası'nda rakibi Bulgaristan'ı geçerek ikinci maçında ikinci galibiyetini aldı. A Milli Kadın Voleybol Takımı, bu sonuçla grupta bir maç kala son 16 turuna yükselmeyi garantiledi.

Filenin Sultanları Dünya Şampiyonası'nda Bulgaristan'ı geçti! Liderlik maçına çıkacağız...
Burak Kavuncu

A Mili Kadın Voleybol Takımı, Dünya Şampiyonası'ndaki ikinci maçında Bulgaristan'ı 3-0 mağlup etti ve ikinci galibiyetini elde etti. Sultanlarımız 2'de 2 yaparak son 16 turuna çıkmayı garantiledi.

Türkiye: Zehra Güneş, Melissa Vargas, Yaprak Erkek, Sinead Jack Kısal, Cansu Özbay, Ebrar Karakurt (Gizem Örge, Elif Şahin, Hande Baladın, İlkin Aydın, Derya Cebecioğlu)

Bulgaristan: Paskova, Vuchkova, Stoyanova, Milanova, Dimitrova, Kitipova (Pashkuleva, Krivoshiyska, Nikolova, Veneva, Ivanova)

Setler: 25-23, 25-19, 25-13

LİDERLİK İÇİN SAHAYA ÇIKIYORUZ

Filenin Sultanları Dünya Şampiyonası nda Bulgaristan ı geçti! Liderlik maçına çıkacağız... 1

Milliler son maçında 27 Ağustos Çarşamba günü Kanada ile liderlik karşılaşmasına çıkacak.

İLK MAÇI DA RAHAT GEÇMİŞTİK

Filenin Sultanları Dünya Şampiyonası nda Bulgaristan ı geçti! Liderlik maçına çıkacağız... 2

A Milli Kadın Voleybol Takımı, E Grubu'nda oynadığı ilk iki karşılaşma olan İspanya ve Bulgaristan maçlarını da set vermeden geçmeyi başarmıştı.

BİR İLK YAŞANDI!

Filenin Sultanları Dünya Şampiyonası nda Bulgaristan ı geçti! Liderlik maçına çıkacağız... 3

Milli takım, Dünya Şampiyonası'na ilk defa ikide ikiyle başladı. Dünya şampiyonasına katıldığı 2006'dan bu yana hiçbir organizasyonda iki de iki yapmayan milliler, 2025 Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası'nda bu şansızlığı kırdı. Milli takım, 2006, 2010, 2014, 2018 ve 2022'de 1 galibiyet 1 mağlubiyet elde etmişti.

Bulgaristan Türkiye Filenin Sultanları dünya şampiyonası
