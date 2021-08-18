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Filenin Sultanları galibiyetle başladı!

18.08.2021 22:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

A Milli Kadın Voleybol Takımımız, Avrupa Voleybol Şampiyonası’ndaki ilk maçında Romanya'yı 1-0 geri düşmesine karşın 3-1 yendi ve turnuvaya galibiyetle başladı.

Filenin Sultanları galibiyetle başladı!

2021 CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda Filenin Sultanları, D Grubu'ndaki ilk maçında Romanya ile karşılaştı. Ay-Yıldızlı takımımız, ilk seti kaybetmesine rağmen; maçı 3-1 kazandı.

"ŞU AN DÜNYADA EN MUTLU İNSAN BENİM"

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Milli Takımımızın en önemli isimlerinden biri olan Ebrar Karakurt, "Yaklaşık iki yıldır seyirci önünde oynamıyoruz. İlk sete iyi başlamadık ama ikinci sette çok iyi oynadık. Geri dönmek istedik ve başardık. Her sayıyı ayrı yarı düşündük. 26 sayım var ama ben takıma enerji vermeye çalıştım. Şu an dünyada en mutlu insan benim." dedi.

YENİ RAKİBİMİZ UKRAYNA

Filenin Sultanları D Grubu'nda Romanya'nın ardından Ukrayna, İsveç, Finlandiya ve Hollanda ile karşı karşıya gelecek.

MAÇ TAKVİMİ

20 Ağustos:

20.30 Türkiye-Ukrayna

22 Ağustos:

17.30 Türkiye-İsveç

23 Ağustos:

20.30 Türkiye-Finlandiya

24 Ağustos:

17.30 Hollanda-Türkiye

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Anahtar Kelimeler:
Romanya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 4 yorum
Harikasınız kızlar ????
tebrikler milli takım ruhu budur. bırakın futbolu. voleybol izleyin
Maçlar hangi kanalda

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