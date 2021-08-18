Filenin Sultanları galibiyetle başladı!

2021 CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda Filenin Sultanları, D Grubu'ndaki ilk maçında Romanya ile karşılaştı. Ay-Yıldızlı takımımız, ilk seti kaybetmesine rağmen; maçı 3-1 kazandı.
Milli Takımımızın en önemli isimlerinden biri olan Ebrar Karakurt, "Yaklaşık iki yıldır seyirci önünde oynamıyoruz. İlk sete iyi başlamadık ama ikinci sette çok iyi oynadık. Geri dönmek istedik ve başardık. Her sayıyı ayrı yarı düşündük. 26 sayım var ama ben takıma enerji vermeye çalıştım. Şu an dünyada en mutlu insan benim." dedi.
Filenin Sultanları D Grubu'nda Romanya'nın ardından Ukrayna, İsveç, Finlandiya ve Hollanda ile karşı karşıya gelecek.
20 Ağustos:
20.30 Türkiye-Ukrayna
22 Ağustos:
17.30 Türkiye-İsveç
23 Ağustos:
20.30 Türkiye-Finlandiya
24 Ağustos:
17.30 Hollanda-Türkiye
Okuyucu Yorumları 4 yorum