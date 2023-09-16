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Filenin Sultanları galibiyetlerine kaldığı yerden devam ediyor! Olimpiyat meşalesini yaktılar, Porto Riko'yu set vermeden devirdik

16.09.2023 09:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Avrupa şampiyonu olan A Milli Kadın Voleybol Takımı'mız, Olimpiyat elemeleri kapsamında Porto Riko ile karşı karşıya geldi. Sabah 7.00'de oynanan karşılaşmada milliler, oldukça rahat bir maç çıkarırken rakibini 3-0 mağlup etti. -0 kazandı.

Filenin Sultanları galibiyetlerine kaldığı yerden devam ediyor. Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları Elemeleri B Grubu'ndaki ilk maçında Porto Riko ile karşı karşıya geldi Japonya'nın başkenti Tokyo'da yapılan karşılaşma, Filenin Sultanları'nın 3-0 üstünlüğü ile tamamlandı.

Dünyanın 1 numarası Türkiye, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları elemeleri ilk maçında Porto Riko karşısında zorlanmadı. Filenin Sultanları'nın galibiyet serisi 16'ya çıktı.

YENİLGİYİ UNUTTULAR

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Avrupa Şampiyonası’nda oynadığı 9 maçı da kazanan Filenin Sultanları, Millletler Ligi’ndeki son 6 maçtan galip ayrılmıştı. Olimpiyat elemelerindeki Porto Riko galibiyetiyle millilerin yenilgisizlik serisi 16 maça çıktı.

SIRADA BULGARİSTAN

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Filenin Sultanları, turnuvadaki ikinçi maçını 17 Eylül’de Bulgaristan’a karşı yapacak. Grupta, Porto Rico, Bulgaristan’ın yanı sıra Peru, Arjantin, Brezilya, Japonya ve Belçika bulunuyor.

İLK İKİ ŞART

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Türkiye’nin olimpiyat kotası alabilmesi için grupta ilk ikiye girmesi bekleniyor. Bu olmasa bile Filenin Sultanları’nın olimpiyatlara katılma şansı sürecek. Turnuvalarda ilk ikiye giremeyen ülkeler elemelerin bitiminde 2024 Milletler Ligi’nde mücadele edecek. Milletler Ligi’nde oluşacak 2024 yılı sıralamasına göre olimpiyat için kota hakkı kazanılacak.

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