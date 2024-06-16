Filenin Sultanları, Milletler Ligi'nde Brezilya'ya mağlup oldu!

Son dakika: A Milli Kadın Voleybol Takımı, finallere kalmayı garantilediği FIVB Milletler Ligi’nin (VNL) 3’üncü haftanın son maçında Brezilya ile karşı karşıya geldi. Saat 12.00'de başlayan mücadeleyi Brezilya 3-0 kazandı.
1.SET: 14-25
2.SET: 14-25
3.SET: 11-25
Filenin Sultanları, 20-23 Haziran tarihleri arasında Tayland’ın Bangkok şehrinde düzenlenecek finallerde mücadele edecek.
Yenilgi sonrası Türkiye, Paris 2024 Olimpiyatları'nda ikinci torbadan katılacak. Ev sahibi Fransa ile eşleşme ihtimalimiz var.
Brezilya, Milletler Ligi grup etabını 12/12 yaparak namağlup bir şekilde tamamladı. Brezilya, Dünya sıralamasında zirvedeki yerini koruyarak farkı açtı. Milletler Ligi çeyrek finalinde Brezilya'nın rakibi Tayland oldu.