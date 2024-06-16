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  4. Filenin Sultanları, Milletler Ligi'nde Brezilya'ya mağlup oldu!

Filenin Sultanları, Milletler Ligi'nde Brezilya'ya mağlup oldu!

16.06.2024 13:18
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Son dakika haberi: A Milli Kadın Voleybol Takımı, Milletler Ligi’nin (VNL) 3. haftası 4. maçında Brezilya’ya 3-0 mağlup oldu. Filenin Sultanları, 20-23 Haziran tarihleri arasında Tayland’ın Bangkok şehrinde düzenlenecek finallerde mücadele edecek.

Filenin Sultanları, Milletler Ligi'nde Brezilya'ya mağlup oldu!

Son dakika: A Milli Kadın Voleybol Takımı, finallere kalmayı garantilediği FIVB Milletler Ligi’nin (VNL) 3’üncü haftanın son maçında Brezilya ile karşı karşıya geldi. Saat 12.00'de başlayan mücadeleyi Brezilya 3-0 kazandı.

TÜRKİYE - BREZİLYA: 0-3

1.SET: 14-25
2.SET: 14-25
3.SET: 11-25

Filenin Sultanları, 20-23 Haziran tarihleri arasında Tayland’ın Bangkok şehrinde düzenlenecek finallerde mücadele edecek.

PARİS 2024 OLİMPİYATLARI'NDA 2. TORBADAYIZ

Yenilgi sonrası Türkiye, Paris 2024 Olimpiyatları'nda ikinci torbadan katılacak. Ev sahibi Fransa ile eşleşme ihtimalimiz var.

    1. torba: FRANSA - BREZİLYA - İTALYA / POLONYA
  2. torba: İTALYA/POLONYA, TÜRKİYE, ABD/JAPONYA/ÇİN

AA-20240615-34887084-34887083-CIN_TURKIYE

BREZİLYA 12'DE 12 YAPTI, FARKI AÇTI

Brezilya, Milletler Ligi grup etabını 12/12 yaparak namağlup bir şekilde tamamladı. Brezilya, Dünya sıralamasında zirvedeki yerini koruyarak farkı açtı. Milletler Ligi çeyrek finalinde Brezilya'nın rakibi Tayland oldu.


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Anahtar Kelimeler:
Filenin Sultanları 2024 Voleybol Milletler Ligi

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