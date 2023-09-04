Filenin Sultanları’ndan Gizem Örge'nin sözleri herkesi duygulandırdı: "Baba, buradayım bugün!"

Filenin Sultanları, 2023 CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası Finali’nde Sırbistan’ı 3-2 mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı. A Milli Takımımız’ın Avrupa Şampiyonluğu’na ulaşmasında pay sahibi olan isimlerden biri de libero oyuncusu Gizem Örge'ydi. Örge, şampiyonluk sonrası canlı yayında duygularını dile getirirken ise herkesi duygulandırdı.

"BABA, BURADAYIM BUGÜN! TÜRKİYE TARİH YAZARKEN BEN BUGÜN BURADAYIM!"

Örge, “Aileme teşekkür ediyorum. Babama bir parantez açmak istiyorum. Bu takım benim olmadığım dönemlerde ne zaman başarı kazansa, tabii ki üzüldüğümüz dönemler de oldu, babam hep beni ağlayarak aradı. 'Gururluyuz kızım' dedi, 'kazandık' dedi. ‘Sen de inşallah bir gün orada olacaksın’ dedi. Baba, buradayım bugün! Türkiye tarih yazarken ben bugün buradayım! O yüzden çok mutluyum, yani duygularımı anlatabileceğim bir kelime yok. O yüzden yanımda olan, bana inanan, bize inanan herkese teşekkür ediyorum. Eminim ki tüm Türkiye şu an benimle aynı duyguları yaşıyor ve bizimle ağlıyorlar. Herkese çok teşekkür ediyorum." diye konuştu.

