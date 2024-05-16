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Filenin Sultanları'ndan Milletler Ligi'nde net galibiyet! Hollanda'yı 3-1'lik skorla yenmeyi başardılar

16.05.2024 22:14
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Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB) Kadınlar Milletler Ligi'nde (VNL) Türkiye ile Hollanda, Antalya'da karşılaştı. Filenin Sultanları2024 Voleybol Milletler Ligi'nde ilk galibiyetini aldı. Kadın Voleybol Milli Takımımız, Hollanda'yı 3-1'lik skorla yenmeyi başardı.

Filenin Sultanları'ndan Milletler Ligi'nde net galibiyet! Hollanda'yı 3-1'lik skorla yenmeyi başardılar

A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi'ndeki ilk maçta Japonya'ya 3-2 mağlup olarak 22 maçlık yenilmezlik serisi sona erdirmişti. Geçen yıl Milletler Ligi'nde ilk kez şampiyon olarak adını tarihe yazdıran "Filenin Sultanları", ilk haftanın ikinci maçında Antalya Spor Salonu'nda Hollanda ile karşılaştı.

FİLENİN SULTANLARI MAÇA HIZLI BAŞLADI

Voleybolseverlerin yoğun ilgi gösterdiği mücadeleye hızlı başlayan A Milli Kadın Voleybol Takımı, ilk setin başında rakibine sayı vermeden 5 sayılık üstünlük kurdu. Savunmada ve hücumda iyi grafik çizen ay-yıldızlılar, bu seti 11 sayı farkla (14-25) önde tamamlayıp skoru 1-0'a getirdi.

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İkinci setin başında Hollanda'nın ataklarına engel olamayan ve 3-0 geriye düşen "Filenin Sultanları", Melissa Vargas, Ebrar Karakurt ve Zehra Güneş'in performanslarıyla öne çıktığı setin ortasında etkili servis, blok ve smaç sayılarıyla 6 farklı üstünlüğe ulaştı: 10-16.
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Türkiye bu sette 20-19 öndeyken Melissa Vargas, Hollanda'nın sayısına engel olmak için saha kenarında oturanların üzerine giden topa müdahalede bulunmak istedi. Seyircilerin üzerine yığılan Vargas, düşme pahasına yaptığı bu hareketle seyircinin alkışını aldı, ancak çabası sayıya engel olmaya yetmedi.

Hollanda'nın setin son bölümünde 24-23 öne geçmesi üzerine A Milli Kadın Voleybol Takımı Başantrenörü Daniele Santarelli, mola aldı. "Filenin Sultanları", ikinci seti 25-23 kaybetti: 1-1.

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Üçüncü sete üstün başlayan taraf, A Milli Kadın Voleybol Takımı oldu. "Filenin Sultanları", 6 sayı farka ulaştığı (12-18) seti, 25-23 kazanarak yeniden öne geçti: 1-2.
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MAÇI 3-1 KAZANDIK

Ay-yıldızlı ekip, karşılıklı sayılarla geçen dördüncü seti 25-18, maçı da 3-1 kazandı. Maçtan galip ayrılan milli takım oyuncuları, sevinç yaşadı.

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Bu seneki ilk sınavını Milletler Ligi'nde veren ve ilk maçında dün Japonya'ya 3-2 mağlup olan ay-yıldızlı ekip, organizasyondaki üçüncü karşılaşmasında 18 Mayıs Cumartesi günü İtalya ile saat 20.00'de karşılaşacak.


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Anahtar Kelimeler:
Voleybol Filenin Sultanları 2024 Voleybol Milletler Ligi

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