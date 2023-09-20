Filenin Sultanları önüne geleni darmaduman ediyor! Şimdi ki kurban Arjantin oldu...

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları Elemeleri'nde B Grubu'ndaki dördüncü maçında Arjantin ile karşı karşıya geldi.
Filenin Sultanları, karşılaşmayı 3-1 kazanarak gruptaki 4. maçından da galibiyetle ayrılmayı başardı.
1. Set Sonucu: Türkiye 25-16 Arjantin
2. Set Sonucu: Türkiye 22-25 Arjantin
3. Set Sonucu: Türkiye 25-15 Arjantin
4. Set Sonucu: Türkiye 25-15 Arjantin
Filenin Sultanları, bu maçla birlikte üst üste 19. galibiyetini alarak dünya çapında kırılması zor bir istatistiğe ulaştı.
Avrupa ve Milletler Ligi şampiyonu, dünya "1" numarası "Filenin Sultanları", dünya sıralamasında 7. basamakta bulunan ev sahibi Japonya, 5'inci Brezilya'nın yanı sıra, Belçika, Bulgaristan, Porto Riko, Arjantin ve Peru ile birlikte B Grubu'nda yer alıyor.
Elemelerde gruplarında "ilk 2" sırada yer alan ülkeler, Paris Olimpiyat Oyunları'na kota kazanacak.