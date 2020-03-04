Filip Novak, Fenerbahçe'nin kabusu oldu

Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında sahasında Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup ederek rövanş maçı için avantajlı skor elde eden Trabzonspor'da, takımın galibiyet golünü atan Filip Novak, sarı-lacivertlilere karşı Medical Park Stadyumu'nda çıktığı maçlarda rakip kaleyi boş geçmiyor.

Novak, geçtiğimiz sezon ve bu sezon Süper Lig'de bordo-mavili takımın Fenerbahçe'yi 2-1'lık skorlarla mağlup ettiği maçlarda attığı gollerle galibiyetlerde büyük pay sahibi olurken, dün gelen galibiyetin de mimarlarından oldu. Novak, Trabzon'da Fenerbahçe'ye karşı çıktığı 3 maçta da 3 gol atma başarısı gösterdi.

2017-2018 sezonunda devre arasında Midtjylland'dan bordo-mavili takıma transfer olan Çekyalı savunma oyuncusu, forma giydiği 76 maçta 13 gol attı. Novak, Süper Lig'de 10 gol atarak en golcü savunma oyuncularının başında gelirken, Türkiye Kupası'nda 2 ve Avrupa Kupası'nda da 1 gole imza attı.

29 yaşındaki oyuncu, ülkesinin Jablonec takımında forma giydiği 5 sezonda 15 gol atarken, Danimarka'nın Midtjylland takımında forma giydiği 3 sezonda ise 14 gol attı. 2018 yılının Ocak ayından itibaren forma giydiği Trabzonspor'da ise 13 gol atan Novak, en formda günlerini yaşıyor.