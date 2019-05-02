Tüm bir kasabada dedikodu yasaklandı!

Güney Asya ülkesi Filipinler'in başkenti Manila’nın kuzeyinde bulunan Binolonan kasabasında dedikodu yapmak artık yasadışı. Belediye Başkanı Ramon Guico, kasabada dedikodu sebebiyle çok ciddi kavgalar çıktığı için belediye meclisinin böyle bir önlem aldığını söyledi.

"MÜLK, PARA VE İLİŞKİLER KONUŞULUYOR"

The Guardian’a konuşan Guico, “Dedikodunun çok sayıda türü var. Fakat buradaki dedikodu vakalarının çoğu mülk, para ve ilişkiler hakkında. Dedikodu yasağının sebebi, bireyler ve burada yaşayanlar olarak söylediğimiz her şeyden sorumlu olduğumuzu hatırlatmak. Diğer insanlara Bnolonan'daki insanların iyi olduğunu ve bölgenin güvenli olduğunu göstermek istiyoruz" dedi.

"KASABANIN KALİTESİ ARTACAK"

Rus basın organı Sputnik'te yer alan habere göre Guico, bu yöntemle kasabanın kalitesinin artacağını belirterek "Dedikodu yapılmayan yer daha bereketlidir, çünkü insanların başkaları hakkında negatif konuşmak dışında yapacak daha iyi işleri olduğuna inanıyorum" diye konuştu.

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