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Filipinler'deki Yasa Yoksullara 'Umut' Oldu: Otel ve Restoranlar Tüketilebilir Durumdaki Yiyecekleri Bağışlamak Zorunda

Serpil Hanoğlu Serpil Hanoğlu
EĞLENCE  | 17.07.2019 09:48 | Son Güncelleme

Özellikle sosyal adaletin olmadığı bölgelerde bir kesim tabiat kaynaklarından sorunsuz bir şekilde faydalanırken, diğer kesim başta açlık olmak üzere farklı sorunlarla mücadele etmek zorunda kalıyor. Filipinler ise bu tabloyu iyileştirmek adına ufak da olsa bir adım attı.

Filipinler'deki Yasa Yoksullara 'Umut' Oldu: Otel ve Restoranlar Tüketilebilir Durumdaki Yiyecekleri Bağışlamak Zorunda

Yeni bir yasa uyarınca otel, restoran ve süpermarketler tüketilmeyen yenebilir durumdaki yiyecekleri bağışlamak zorunda...

Filipinler'de sosyal adaletsizlik giderek keskinleşiyor.

filipinler-deki-yasa-yoksullara-umut-oldu-otel-ve-restoranlar-tuketilebilir-durumdaki-yiyecekleri-bagislamak-zorunda

Verilere göre ülkede yaşayan her üç kişiden biri yoksulluk sınırın altında yaşıyor.

filipinler-deki-yasa-yoksullara-umut-oldu-otel-ve-restoranlar-tuketilebilir-durumdaki-yiyecekleri-bagislamak-zorunda-5d2ca294c2bc0

Ülkede bir diğer sorun ise orta sınıfın genişlemesi ile paralel olarak yemek artıklarında görülen artış.

filipinler-deki-yasa-yoksullara-umut-oldu-otel-ve-restoranlar-tuketilebilir-durumdaki-yiyecekleri-bagislamak-zorunda-5d2ca295f0db3

Ülkede her yıl yaklaşık 38 milyon ton yiyecek çöpe atılıyor. Parlamento yiyecek atıklarını önlemek için yasa hazırlayarak hamle yaptı.

filipinler-deki-yasa-yoksullara-umut-oldu-otel-ve-restoranlar-tuketilebilir-durumdaki-yiyecekleri-bagislamak-zorunda-5d2ca294101ed

Deutsche Welle'nin aktardığı bilgiye göre, oteller, restoranlar yenilebilir durumdaki yiyecekleri durumda. Yasaya uymayanları ise yüksek miktarda para cezaları bekliyor.

Peki dünya genelinde açlık tablosu ne durumda?

BM, açlık çeken insanların sayısının 820 milyonun üzerine çıktığını açıkladı. Raporu hazırlayan uzmanlar, açlığın özellikle ekonomisi zayıf ülkelerde yaşandığına işaret etti. Raporda silahlı çatışmalar, ayrıca kuraklık ya da sele yol açan iklim değişikliğinin de gıda güvenliğinin sağlanamamasında etkili olduğu vurgulandı. En kötü durumun Afrika'da olduğuna ve her beş Afrikalı'dan birinin açlık çektiği belirtilen raporda, ancak açlığın her kıtada artış gösterdiği bilgisi de yer aldı.

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