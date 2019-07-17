Filipinler'deki Yasa Yoksullara 'Umut' Oldu: Otel ve Restoranlar Tüketilebilir Durumdaki Yiyecekleri Bağışlamak Zorunda

Yeni bir yasa uyarınca otel, restoran ve süpermarketler tüketilmeyen yenebilir durumdaki yiyecekleri bağışlamak zorunda...

Filipinler'de sosyal adaletsizlik giderek keskinleşiyor.

Verilere göre ülkede yaşayan her üç kişiden biri yoksulluk sınırın altında yaşıyor.

Ülkede bir diğer sorun ise orta sınıfın genişlemesi ile paralel olarak yemek artıklarında görülen artış.

Ülkede her yıl yaklaşık 38 milyon ton yiyecek çöpe atılıyor. Parlamento yiyecek atıklarını önlemek için yasa hazırlayarak hamle yaptı.

Deutsche Welle'nin aktardığı bilgiye göre, oteller, restoranlar yenilebilir durumdaki yiyecekleri durumda. Yasaya uymayanları ise yüksek miktarda para cezaları bekliyor.

Peki dünya genelinde açlık tablosu ne durumda?

BM, açlık çeken insanların sayısının 820 milyonun üzerine çıktığını açıkladı. Raporu hazırlayan uzmanlar, açlığın özellikle ekonomisi zayıf ülkelerde yaşandığına işaret etti. Raporda silahlı çatışmalar, ayrıca kuraklık ya da sele yol açan iklim değişikliğinin de gıda güvenliğinin sağlanamamasında etkili olduğu vurgulandı. En kötü durumun Afrika'da olduğuna ve her beş Afrikalı'dan birinin açlık çektiği belirtilen raporda, ancak açlığın her kıtada artış gösterdiği bilgisi de yer aldı.

