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  4. Filipinli Ramosa, "Sarıkamış ruhu"ndan etkilenerek Müslüman oldu

Filipinli Ramosa, "Sarıkamış ruhu"ndan etkilenerek Müslüman oldu

KÜLTÜR SANAT HABERLERİ  | 27.12.2019 11:21 | Son Güncelleme

Allahuekber ile Soğanlı dağlarındaki çatışma ve amansız kış şartlarında şehit olan 40 bin askerin inanç ruhundan etkilenerek geçen yıl İslam'ı seçen izci Abdullah Ramosa, daha önce Hristiyan olarak yer aldığı Sarıkamış şehitlerini anma programlarına bu sene Müslüman olarak katılıyor - İslamı seçtikten sonra "Oni" olan adını "Abdullah" olarak değiştiren Ramosa: - "Müslüman olduktan sonra umreye de gittim. Orada büyük bir hissiyatla Müslümanlığı hissettim"

FIRAT ÖZDEMİR - Erzurum'da geçen yıl düzenlenen "Allahuekber Şehitlerini Anma" programı sonunda "Sarıkamış ruhu"ndan etkilenerek İslam'ı seçen 37 yaşındaki izci Abdullah Ramosa, bu yılki etkinliklerde Hristiyan değil Müslüman olarak yer aldı.

Kuveyt'te öğretmenlik yapan ve daha önce Hristiyan olan 37 yaşındaki Filipinli Ramosa, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2018 yılında Türkiye İzcilik Federasyonunun (TİF) düzenlediği ve Allahuekber Dağı istikametinden Kars'ın Sarıkamış ilçesine yaya olarak ulaşıldığı "Sarıkamış Şehitlerini Anma" programına katılma kararı aldığını söyledi.

Kuveyt'ten Erzurum'un Şenkaya ilçesine geldiğini ve buradan çok sayıda izciyle zaman zaman kamp kurarak soğuk hava ile kar yağışı altında Sarıkamış'a ilerlediğini anlatan Ramosa, Allahuekber ile Soğanlı dağlarındaki çatışma ve amansız kış şartlarında şehit olan 40 bin muharip askerin inanç ruhundan etkilendiğini dile getirdi.

İslamı seçtikten sonra "Oni" olan adını "Abdullah" olarak değiştiren Ramosa, Türkiye'de sadece Sarıkamış'taki etkinliklerine katıldığını ifade ederek, "Müslüman arkadaşlarla tanıştım. Müslüman arkadaşlarımdan iyi şeyler gördüm ve öğrendim. Kampa geldiğimde bana bir kardeş olarak davranılıyordu. Müslüman arkadaşlarımın yanı sıra izcilik yürüyüşü de Müslüman olmam için bir sebep oldu." dedi.

Ramosa, anma programlarındaki yürüyüş ile kampların zorlu geçtiğini belirterek, şehitlerin Allahuekber Dağları'nda yaşadıkları duyguyu hissettiklerini dile getirdi.

- "Şehit askerlerin inançları, Müslüman olmamdaki en büyük sebep"

Yürüyüşte gördüğü ve yaşadığı duygusal atmosferle Müslüman olmaya karar verdiğini anlatan Ramosa, şunları belirtti:

"Oradaki şehit olan askerlerin inançları, Müslüman olmamdaki en büyük sebeplerden biridir. Yaşadıkları zorluklar ikinci bir sebep oldu ama arkadaşlarımdan İslam'ı görünce düşünmeye başlamıştım. Allahuekber Dağları'ndaki kamp ve askerlerin çektiği zorlukları hissedince bana ruhen bir katkıda bulundu. Bunlardan dolayı Müslüman oldum. Allahuekber Dağları'nda çok sayıda şehit oldu. Onları anmak için ve oraların bir parçası olabilmek için katıldım."

Müslümanlığın Allah'tan kendisine büyük bir hediye olduğunu söyleyen Ramosa, "Müslüman olduktan sonra umreye de gittim. Orada büyük bir hissiyatla Müslümanlığı hissettim. Geçen yazın Filipinler'e gittiğimde benim izcilerden biri de Müslüman oldu. Diğerlerinin de Müslüman olması duamdır." ifadelerini kullandı.

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