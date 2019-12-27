Filipinli Ramosa, "Sarıkamış ruhu"ndan etkilenerek Müslüman oldu

FIRAT ÖZDEMİR - Erzurum'da geçen yıl düzenlenen "Allahuekber Şehitlerini Anma" programı sonunda "Sarıkamış ruhu"ndan etkilenerek İslam'ı seçen 37 yaşındaki izci Abdullah Ramosa, bu yılki etkinliklerde Hristiyan değil Müslüman olarak yer aldı.

Kuveyt'te öğretmenlik yapan ve daha önce Hristiyan olan 37 yaşındaki Filipinli Ramosa, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2018 yılında Türkiye İzcilik Federasyonunun (TİF) düzenlediği ve Allahuekber Dağı istikametinden Kars'ın Sarıkamış ilçesine yaya olarak ulaşıldığı "Sarıkamış Şehitlerini Anma" programına katılma kararı aldığını söyledi.

Kuveyt'ten Erzurum'un Şenkaya ilçesine geldiğini ve buradan çok sayıda izciyle zaman zaman kamp kurarak soğuk hava ile kar yağışı altında Sarıkamış'a ilerlediğini anlatan Ramosa, Allahuekber ile Soğanlı dağlarındaki çatışma ve amansız kış şartlarında şehit olan 40 bin muharip askerin inanç ruhundan etkilendiğini dile getirdi.

İslamı seçtikten sonra "Oni" olan adını "Abdullah" olarak değiştiren Ramosa, Türkiye'de sadece Sarıkamış'taki etkinliklerine katıldığını ifade ederek, "Müslüman arkadaşlarla tanıştım. Müslüman arkadaşlarımdan iyi şeyler gördüm ve öğrendim. Kampa geldiğimde bana bir kardeş olarak davranılıyordu. Müslüman arkadaşlarımın yanı sıra izcilik yürüyüşü de Müslüman olmam için bir sebep oldu." dedi.