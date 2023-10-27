Filistin asıllı Bella Hadid gündem oldu! 'Telefon numaram sızdırıldı, ölüm tehditleri alıyorum'

Filistinli iş insanı Muhammed Hadid’in ABD'de doğup büyüyen 27 yaşındaki süper model kızı Bella Hadid, günlerdir devam eden İsrail-Filistin savaşıyla ilgili sessizliğini bozdu.

60.5 milyon takipçisi bulunan Instagram sayfasından uzun bir açıklama paylaşan Hadid, uzun süredir sessiz kaldığı için özür diledi. Bella Hadid açıklamasına "Sessizliğim için beni bağışlayın" diyerek başladı.

"HER GÜN ÖLÜM TEHDİTLERİ ALIYORUM"

Ünlü model, "Her gün ölüm tehditleri alıyorum. Telefon numaram sızdırılmış ve ailem tehlikede. Artık sessiz kalmayacağım. Korku bir seçenek değil. Filistin'deki insanlar ve çocuklar, özellikle Gazze'dekiler, sessiz kalmamamıza dayanamazlar. Biz değil, onlar çok cesur" dedi.

Hadid "Gazze'ye yapılan saldırılarda hayatını kaybeden ve aile üyelerini kaybeden çocuklar için yas tutuyorum" ifadelerini kullandı.

"DÜNYA BİZİ BARIŞ İSTEMEYEN TERÖRİSTLER OLARAK GÖRÜYOR"

"Acı çeken İsrailli aileler için yas tutuyorum. Bölgenin geçmişini bir kenara koyarsak, sivillere yönelik her türlü terör saldırısını kınıyorum. Hiçbir çocuk veya insan ailesinden alıkonulamaz. Bu hem İsrailli hem de Filistinli insanlar için geçerli" diyen model, "Filistinli olmanın ne kadar zor olduğunu anlamak çok önemli, dünya bizi barış istemeyen teröristler olarak görüyor" ifadelerine yer verdi.

"SAVAŞIN KURALLARI VARDIR"

“Ailem, 75 yıldır Filistin’e karşı işlenen şiddete tanık oldu" diyen Hadid, sözlerini birlik mesajı vererek tamamladı. "Birlikte hareket etmeliyiz" diyen ve liderlerden de bunu beklediğini belirten model, "Hepimiz biriz, Tanrı bizi eşit yarattı" dedi.

Hadid "Savaşın kuralları vardır ve ne olursa olsun bu kurallara uyulmalıdır. Nerede olursak olalım liderlere bu konuda baskı yapmalı, Gazze'deki acil ihtiyaçlar unutmamalı ve Filistinli masum sivillerin bu savaşta unutulmamasını sağlamalıyız" dedi.