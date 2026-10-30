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Film gibi hırsızlık! Ünlü CEO'nun 3 milyon euroluk aracını çaldı: Hırvatistan'da başlayan kovalamaca Avusturya'da bitti

Bugatti CEO'su Mate Rimac'ın yaklaşık olarak 3 milyon euro değeri olan Bugatti Chiron marka aracı çalındı. Aracının çalındığını fark eden Rimac, otomobilin konum takip sistemini devreye soktu ve Porsche marka aracıyla hırsızın peşine düştü. Hırvatistan'da başlayan takip Avusturya'ya kadar sürdü. Polis koordineli yürütülen operasyonla şüpheliyi yakaladı. Hırsızın ise şirket kampüsüne iş başvurus yapmak için geldiği ortaya çıktı. İşte tüm detaylar...

Film gibi hırsızlık! Ünlü CEO'nun 3 milyon euroluk aracını çaldı: Hırvatistan'da başlayan kovalamaca Avusturya'da bitti
Melih Kadir Yılmaz

Hırvatistan'da filmleri aratmayacak bir hırsızlık yaşandı. Hırsızlık olayının baş rollerinden biri ise dünyaca ünlü otomobil markası Bugatti'nin CEO'su Mate Rimac. Bugatti Rimac'ın CEO'su ve Rimac Group'un kurucusu Mate Rimac yaklaşık 3 milyon euro olan aracının çalınma hikayesini sosyal medya hesabından paylaştı.

Film gibi hırsızlık! Ünlü CEO nun 3 milyon euroluk aracını çaldı: Hırvatistan da başlayan kovalamaca Avusturya da bitti 1

ANAHTARLARI GÖRÜNCE 3 MİLYON EUROLUK ARACI ALIP KAÇTI

Aracının anahtarını otomobilin içinde bırakan Rimac hayatının şokunu yaşadı. Şirket kampüsüne gelen ve otomobilde anahtarı gören şahıs, yaklaşık 3 milyon euro değeri olan Bugatti Chiron'u alarak kaçtı.

Film gibi hırsızlık! Ünlü CEO nun 3 milyon euroluk aracını çaldı: Hırvatistan da başlayan kovalamaca Avusturya da bitti 2

HIRVATİSTAN'DA BAŞLAYAN KOVALAMACA AVUSTURYA'DA SON BULDU

Bir süre sonra hırsızlık olayını fark eden Rimac, araç takip sisteminden çalınan otomobilinin izini sürmeye başladı. Hırsızın Slovenya üzerinden Avusturya'ya geçtiğini gören Rimac, Porsche marka aracıyla hırsızın peşine düştü.

Durum Avusturya polisine de bildirildi. Avusturya polisi Hırvatistan ve Slovenya makamları ile koordineli bir çalışma yürüttü ve şüpheliyi yakaladı. Araç ise sahibine teslim edildi.

HIRSIZ, İŞ BAŞVURUSU İÇİN GELMİŞ

Hırsızın kimliği ise herkesi şaşkına çevirdi. Şahsın iş başvurusu için şirkete geldiği ve otomobilin anahtarını içinde görünce hırsızlık eylemini gerçekleştirdiğini söylediği aktarıldı. Rimac şüpheliden şikayetçi olmayacağını bildirse de aracın yüksek değeri nedeniyle hukuki sürecin işleyeceği belirtildi.

Ayrıca Rimac, artık araçlarının anahtarlarını içeride bırakmayacağını söyledi.

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Anahtar Kelimeler:
Araç Avusturya Hırvatistan Otomobil
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