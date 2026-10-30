Nokia 2360 tanıtıldı! Eski Nokia'lar gibi kapaklı ama bir farkı var

HMD, çift ekranlı ve SOS tuşuna sahip Nokia 2360 Flip modelini tanıttı.

NOKIA 2360 FLIP, AİLE ÜYELERİ TARAFINDAN UZAKTAN YÖNETİLEBİLİYOR

Nokia 2360 Flip'in en dikkat çekici özelliklerinden biri Family Assist. Bu özellik sayesinde aile üyeleri, telefondaki çeşitli ayarları uzaktan yönetebiliyor. Kişi ekleme, ses seviyesini ayarlama ve hatırlatıcı oluşturma gibi işlemler, cihaza fiziksel olarak erişmeye gerek kalmadan gerçekleştirilebiliyor.

ACİL DURUMLAR İÇİN SOS TUŞU VAR

Telefonun arka tarafında ayrıca özel bir SOS tuşu bulunuyor. Bu tuşa basıldığında önceden belirlenen acil durum kişisi aranıyor ve en fazla beş kişiye uyarı mesajı gönderiliyor.

Ancak Nokia 2360 Flip'in önemli bir sınırlaması bulunuyor. Yalnızca 2G bağlantısını destekleyen telefonun kullanılabilirliği, 2G şebekelerinin hizmet dışı bırakıldığı bölgelerde sınırlı kalacak.

NOKIA 2360 FLIP'İN ÖZELLİKLERİ VE RENK SEÇENEKLERİ

Nokia 2360 Flip, 2,8 inç büyüklüğünde ana ekran ve 1,77 inçlik harici ekranla geliyor. Telefonda çıkarılabilir 1.450 mAh batarya, hoparlör ve QVGA kamera bulunuyor.

Cihazın diğer özellikleri arasında 4 MB dahili depolama alanı, FM radyo ve 3,5 mm kulaklık girişi yer alıyor.

Burgundy Red, Charcoal ve Teal olmak üzere üç farklı renk seçeneğiyle sunulacak Nokia 2360 Flip'in fiyatı ve satışa sunulmasına ilişkin ayrıntılar ise henüz açıklanmadı.

Kaynak: GSMArena