Filmi gişede başarılı olan Tom Cruise müzikal projesiyle dönüyor! Yeni projesi heyecanlandırdı

Top Gun: Maverick filmi dünya gişesinde 1 milyar doların üzerinde hasılat elde ederken başrol oyuncusu Tom Cruise, yazar Christopher McQuarrie ile yeni bir proje için kolları sıvadı. Beyazperde’nin Deadline’dan aktardığı habere göre, ikili birbirinden eğlenceli üç yapım için hazırlıklara başladı.

GÖREVİMİZ TEHLİKE SERİSİNDEN BERİ BERABERLER

Göremiz Tehlike serisinden beri birlikte çalışan Christopher McQuarrie ile Tom Cruise’in ilk projesi orijinal şarkıları ve dans kareografilerini içeren bir müzikal film olacak. İkilinin diğer bir projesi, ilerleyen dönemde seriye dönüşme potansiyeli olan bir aksiyon filmi. Üçüncü proje ise, Tom Cruise'un 2008 tarihli 'Tropic Thunder' filminde canlandırdığı Les Grossman karakterine odaklanacak. Filmlerin senaryoları Christopher McQuarrie tarafından kaleme alınacak.



