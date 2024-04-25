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  4. Filozof Atakan'ın son hali ortaya çıktı! 15 yaşındaki Atakan Kayalar yine gündem oldu

Filozof Atakan'ın son hali ortaya çıktı! 15 yaşındaki Atakan Kayalar yine gündem oldu

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
25.04.2024 09:01 | Son Güncelleme:
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Felsefe üzerine okuduğu kitaplara ilişkin yorumlarıyla ilgi çeken Atakan Kayalar 10 yaşında gündeme gelmiş ve 'Filozof Atakan' olarak anılmıştı. Uzun süredir gündeme gelmeyen Filozof Atakan'ın yıllar sonra son görüntüsü ortaya çıktı.

Filozof Atakan'ın son hali ortaya çıktı! 15 yaşındaki Atakan Kayalar yine gündem oldu

5 ayda 250 felsefe kitabı okuyan ve açıklamalarıyla o dönem gündeme damga vuran Filozof Atakan, bir anda tüm Türkiye'nin konuştuğu bir isim haline gelmişti.

Konuşma üslubu, felsefeye merakı ve yaşının ilerisinde bilgisiyle dikkat çeken Filozof Atakan uzun süredir gözlerden uzaktaydı. Şimdilerde 15 yaşında olan Atakan Kayalar ortaya çıktı.

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O dönem "Birden ünlenince üzerimde bir yorgunluk oldu. Ama bu yorgunluğu kısa sürede attım. Tanınmak da kötü bir şey değil. İyiydi, güzeldi..." diyen Filozof Atakan'ın son hali Türkiye gazetesinden Çağla Çağlar tarafından ortaya çıkarıldı.

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Filozof Atakan'ın son hali sosyal medyada da gündeme geldi.

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