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  4. Final gibi maçta kazanan Manchester City! Arsenal 3'te 0 yaptı, rakibine 3-1 mağlup oldu

Final gibi maçta kazanan Manchester City! Arsenal 3'te 0 yaptı, rakibine 3-1 mağlup oldu

16.02.2023 00:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika... İngiltere Premier Lig'de heyecan sürüyor. 12. hafta erteleme mücadelesinde Arsenal sahasında Manchester City'i konuk etti. Karşılaşmada gülen taraf 3-1'lik skorla Manchester City olurken, maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu. İşte detaylar...

Final gibi maçta kazanan Manchester City! Arsenal 3'te 0 yaptı, rakibine 3-1 mağlup oldu

Dünyanın en prestijli liglerinden biri olan İngiltere Premier Lig bu akşam nefes kesen bir mücadeleye sahne oldu. Şampiyonluğun en büyük iki adayı Arsenal ve Manchester City kozlarını Londra’da paylaştı.

TEK GOL SAKA'DAN

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Final gibi maçta kazanan 3-1'lik skorla konuk ekip Manchester City oldu. Ev sahibi ekibin tek golü karşılaşmanın 42. dakikada kullanılan penaltı vuruşunda Saka'dan gelirken, Manchester City'nin golleri, K. De Bruyne, Grealish ve Erling Haaland'dan geldi.

YENİ LİDER: MANCHESTER CITY!

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Bu sonuçla Manchester City, puanını 51'e yükselterek Arsenal ile aynı puana gelirken, averaj ve maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu.

İLK 11'LER

Arsenal: Ramsdale, Tomiyasu, Gabriel, Saliba, Zinchenko, Jorginho, Odegaard, Xhaka, Saka, Martinelli, Nketiah.

Manchester City: Ederson, Walker, Dias, Ake, Rodrigo, De Bruyne, Gündoğan, Bernardo, Mahrez, Grealish, Haaland.

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