Final gibi maçta kazanan Manchester City! Arsenal 3'te 0 yaptı, rakibine 3-1 mağlup oldu

Dünyanın en prestijli liglerinden biri olan İngiltere Premier Lig bu akşam nefes kesen bir mücadeleye sahne oldu. Şampiyonluğun en büyük iki adayı Arsenal ve Manchester City kozlarını Londra’da paylaştı.
Final gibi maçta kazanan 3-1'lik skorla konuk ekip Manchester City oldu. Ev sahibi ekibin tek golü karşılaşmanın 42. dakikada kullanılan penaltı vuruşunda Saka'dan gelirken, Manchester City'nin golleri, K. De Bruyne, Grealish ve Erling Haaland'dan geldi.
Bu sonuçla Manchester City, puanını 51'e yükselterek Arsenal ile aynı puana gelirken, averaj ve maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu.
Arsenal: Ramsdale, Tomiyasu, Gabriel, Saliba, Zinchenko, Jorginho, Odegaard, Xhaka, Saka, Martinelli, Nketiah.
Manchester City: Ederson, Walker, Dias, Ake, Rodrigo, De Bruyne, Gündoğan, Bernardo, Mahrez, Grealish, Haaland.