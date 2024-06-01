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    4. Final sezonuyla geri dönmeye hazırlanıyor! The Umbrella Academy dizisinin final sezon tarihi belli oldu

    Final sezonuyla geri dönmeye hazırlanıyor! The Umbrella Academy dizisinin final sezon tarihi belli oldu

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    01.06.2024 15:47
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    Netflix'in sevilen çizgi roman uyarlaması 'The Umbrella Academy' dizisi 4. sezonuyla final yapmaya hazırlanırken yayın tarihi de belli oldu. 4. sezonun ilk fragmanı paylaşıldı ve dizinin yayın tarihi 8 Ağustos olarak açıklandı.

    Final sezonuyla geri dönmeye hazırlanıyor! The Umbrella Academy dizisinin final sezon tarihi belli oldu

    Gerard Way tarafından yaratılan ve sevilen çizgi roman serisinden uyarlanan 'The Umbrella Academy' dizisinin 8 Ağustos'ta yayınlanacak olan dördüncü sezonundan tanıtım fragmanı yayınlandı. Steve Blackman'ın yönetici yapımcı ve dizi sorumlusu olduğu final sezonunda Elliot Page, Tom Hopper, David Castaneda, Emmy Raver-Lampman, Robert Sheehan, Aidan Gallagher, Justin H. Min, Ritu Arya ve Colm Feore de rollerine geri dönüyorlar.

    Seriye ek olarak ise final sezonun kadrosunda Nick Offerman, Megan Mullally ve David Cross gibi isimler dahil oldu.


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    Anahtar Kelimeler:
    The Umbrella Academy dizisi
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