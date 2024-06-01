Final sezonuyla geri dönmeye hazırlanıyor! The Umbrella Academy dizisinin final sezon tarihi belli oldu

Gerard Way tarafından yaratılan ve sevilen çizgi roman serisinden uyarlanan 'The Umbrella Academy' dizisinin 8 Ağustos'ta yayınlanacak olan dördüncü sezonundan tanıtım fragmanı yayınlandı. Steve Blackman'ın yönetici yapımcı ve dizi sorumlusu olduğu final sezonunda Elliot Page, Tom Hopper, David Castaneda, Emmy Raver-Lampman, Robert Sheehan, Aidan Gallagher, Justin H. Min, Ritu Arya ve Colm Feore de rollerine geri dönüyorlar.

Seriye ek olarak ise final sezonun kadrosunda Nick Offerman, Megan Mullally ve David Cross gibi isimler dahil oldu.

Hargreeves ailesiyle son zaman yolculuğumuz. The Umbrella Academy final sezonuyla 8 Ağustos’ta sadece Netflix’te. pic.twitter.com/ACOYxW2gDe — Netflix Türkiye (@netflixturkiye) May 31, 2024







